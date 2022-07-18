كأول مستحوذ تجاري

(عمّان، الأردن ): مُواصلةً لجهودها الرامية للمساهمة الفاعلة في تحقيق الشمول المالي وإتاحة مختلف طرق الدفع الرقمية في المملكة، والتي تسهم في زيادة الإقبال على القنوات الرقمية في التعاملات المالية، أطلقت شركة "نتورك إنترناشيونال- الأردن"، الذراع المحلية للمزود الرائد لخدمات التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي تُعنى بإدارة وتطوير العديد من أنظمة الدفع في الأردن، خدمة جديدة تتيح إجراء عمليات الدفع لدى التجار باستخدام خدمة "كليك" من خلال رمز الاستجابة السريعة (Code QR)، لتصبح بذلك أول مستحوذ تجاري (شركة غير مقدمة لحسابات مالية) يطرح هذه الخدمة.

وتتيح خدمة "كليك" التحويلات الفورية في الأردن بين الحسابات البنكية في البنوك المشاركة على النظام بشكل فوري ومجاني، وبين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية. ويتم تقديم خدمات "كليك" مباشرةً من خلال تطبيقات البنوك على الهواتف الذكية.

كانت شركة )جوباك( قد قامت في وقت سابق بترقية نظام "جوموبي JoMoPay" للمحافظ الإلكترونية التابع لها مع نهاية عام 2021، ليعمل وفقاً لنفس معيار آيزو الذي يعتمده نظام "كليك"، مما يتيح عمليات الدفع والتحويل بين نظامي "كليك" و"جوموبي" بشكل فوري وسلس.

وقد جاءت الخدمة الجديدة بموجب اتفاقية تجمع بين الطرفين، تقوم شركة "نتورك" من خلالها بتعزيز استخدام نظام "كليك" كوسيلة دفع من خلال أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء المملكة؛ حيث سيكون بإمكان مستخدمي "كليك" ومستخدمي المحافظ الإلكترونية الدفع لدى أي من نقاط البيع التابعة لشبكة التجار المشاركين من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة )Code QR( باستخدام تطبيقات حساباتهم المالية.

وسيتم تزويد شبكة تجار شركة "نتورك" بأجهزة محدّثة تدعم إنشاء رمز استجابة سريعة متغيّر (Code QR Dynamic)، وفقاً لمعايير نظام "كليك" للدفع الفوري؛ حيث سيقوم المستخدم (الدافع) بمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على شاشة جهاز نقطة البيع لدى التاجر من خلال تطبيق مؤسسته المالية المشاركة على نظام "كليك" أو نظام "جوموبي" من أجل القيام بعملية الدفع. كذلك، ستتولى الشركة عملية التسوية مع التجار بشكل فوري بمجرد إتمام عملية الدفع بنجاح. وما يميز هذه الخدمة بالإضافة الي الدفع الفوري للتجار، أنها ستخدم قاعدة واسعة من العملاء تضم مستخدمي نظام "كليك" من العملاء البنكيين ومستخدمي المحافظ الإلكترونية.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي والإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "نتورك إنترناشيونال–الأردن"، أمجد الصادق: "فخورون بهذه الخطوة التي تؤكّد على جهودنا المتواصلة لإثراء منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، من خلال عقد مجموعة من الشراكات مع مختلف المؤسسات في كلا القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعد الشراكة مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) من أهمها، حيث سيضفي نظام "كليك" للدفع الفوري قيمة عالية على عالم المدفوعات الفورية بما يحمله من باقة مميزات للمؤسسات المالية الأردنية وعملائها من جهة، والشركات الناشئة

في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي من جهة أخرى، وبالتالي إحداث الارتقاء بمستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن."

ويشار إلى أنّ قائمة المؤسسات المالية المشاركة في نظام "كليك" تضم 19 بنكاً. ويستفيد عملاء 27 مؤسسة مالية، من بنوك وشركات محافظ، من الخدمة المطروحة مما سيحدث نقلة نوعية في خدمات الدفع للتجار في الأردن.

ومن جهتها أعربت الرئيسة التنفيذية ل_ (جوباك)، السيدة مها البهو، عن أهمية هذه الخدمة قائلةً: "نعتز بهذه الشراكة مع شركة "نتورك"، والتي جاءت كواحدة من أبرز الإنجازات التي تتيح مدفوعات متطوّرة، وسلسة، وفورية بين التجار والمستخدمين على نظام "كليك"، والتي تضمن أيضاً تسوية المبالغ إلى حسابات التجار بشكل لحظي، وهي الميّزة الأولى من نوعها للتجّار في المملكة. هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة السيولة الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، مما يدفع عجلة الشمول المالي الرقمي الذي نطمح إليه."

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) هي شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في الأردن. ويقع مقر الشركة في عمان، وتعمل بشكل وثيق مع البنك المركزي الأردني والمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف النقال ومشغلي أنظمة الدفع. وتتمثل الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير وتعزيز أنظمة مدفوعات التجزئة والمدفوعات الصغرى الرقمية، والاستثمار في حلول الدفع الرقمية المبتكرة، وإنتاج المعرفة وتحليلات الأعمال ونشرها لزيادة الوعي وإثراء عملية صنع القرار.

أما شركة "نتورك" تعدّ المزوّد الرائد في الأردن لباقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية، سواء من خلال أجهزة نقاط البيع أو عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية؛ حيث تقدّم "نتورك" للتجار بوابة دفع شاملة تمكّنهم من قبول مدفوعات البطاقات الإلكترونية، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تثري نمو أعمالهم وتعمل على زيادة مردودهم وإيراداتهم.

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال

تجمع "نتورك إنترناشيونال" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها، بما فيها مجموعة DPO.