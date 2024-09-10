الدوحة، قطر : عقدت اليوم شركة ناقلات اِجتماع الجمعية العامة غير العادية وشهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي انعقد عبر الاتصال المرئي اعتماد جميع بنود جدول الأعمال.

وفي هذا الاجتماع، تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة:

بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة %7 من رأس المال، بما يُعادل7 دراهم قطرية لكل سهم.

يكون إستحقاق هذه الأرباح المرحلية للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول هذا اليوم، 10 سبتمبر 2024 وهو يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع.

بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على جميع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة حسب ما تم نشره في الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 6 أغسطس 2024.

يتقدم مجلس الادارة بالشكر الخالص الى جميع المساهمين على تعاونهم وحضورهم الاجتماع.

نُبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في عام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" لإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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