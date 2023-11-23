تُقدِّم منصة Zofeur، لخدمة سائق خاص عند الطلب المبتكرة، الآن رحلات مُؤمنَّة بالكامل من أبوظبي ودبي

أطلقت الشركة الناشئة Zofeur، التي تتخد من دبي مقرًا لها، خدماتها في أبوظبي. تُعد هذه الخطوة الإستراتيجية ورغبة Zofeur في تقديم خدماتها لعدد أكبر من العملاء بمثابة علامة فارقة في مسار الشركة الرائدة التي تشتهر بتقديم خدمات سائق خاص عند الطلب بنظام محاسبة بالدقيقة وبدون التزام بحد أدنى للاستخدام، حيث يمكن الاستعانة بالخدمة لمدة 10 دقائق أو 10 ساعات أو 10 أيام. سيتمكن الآن عملاء Zofeur في أبوظبي، من خلال تطبيق الهاتف المحمول، من استئجار سائقين شخصيين لإنجاز المهام المختلفة وقيادة سيارات العملاء الخاصة. حان الوقت لكي يستمتع سكان أبوظبي بمشاويرهم اليومية مع سائقي Zofeur المحترفين والمدرَبين على أعلى مستوى كما أن جميع الرحلات مؤمّن عليها بالكامل.

تُقدم العلامة الرائدة خدمات مُصمَّمة خصيصًا لكل من يشعر بالراحة في سيارته الخاصة فقط. واستنادًا إلى هذا المفهوم، تمكنت من إطلاق خدمات فريدة من نوعها وتحقيق مكانة خاصة في مجال النقل ومن ثَمَّ تحقيق نموًا مستدامًا والتوسع بخدماتها إلى أبوظبي. تتيح المنصة للعملاء إمكانية الوصول الفوري لشبكة هائلة من السائقين المحترفين من جميع أنحاء المدينة. هؤلاء السائقين على أتم استعداد للمساعدة في المهام المختلفة منها توصيل العميل إلى أي مكان يرغب به بمنتهى الأمان والسهولة.

الجدير بالذكر أن قرار Zofeur بالتوسع وتقديم خدماتها لقاطني أبوظبي وزائريها جاء بعدما حققت نجاحًا كبيرًا في دبي لتُقدم الآن أيضًا رحلات ذهاب فقط. تلبي هذه الخدمة الجديدة احتياجات العميل الذي يرغب بالسفر وخاصة بين المدن، أي بين أبوظبي ودبي أو العكس، مما يُضيف قدرًا كبيرًا من المرونة على خطط سفره. تختار المنصة سائقيها بعناية حيث تُوفّر سائقين محترفين ومدربين كما أن الرحلات التي يطلبها العملاء مؤمّنة بالكامل.

بالإضافة إلى ما سبق، يقوم سائقي Zofeur بإنجاز المهام المختلفة ببراعة مثل توصيل السيارات لمراكز الصيانة لإصلاحها أو فحصها، ويضمن ذلك للعملاء الحصول على أقصى قدر من الراحة وأعلى مستوى للأمان كما يساعدهم على متابعة أعمالهم وأنشطتهم الهامة بتركيز دون قلق بينما تحملZofeur على عاتقها العمل على هذه المهام بكفاءة.

يمكن أيضًا لشركات أبوظبي بمختلف أنواعها والمطاعم ومراكز صيانة السيارات وغيرها من كيانات تجارية عقد شراكات استراتيجية مع Zofeur لتقديم خدمات هامة للعملاء تُسهّل عليهم مهامهم اليومية.

من خلال إطلاق خدماتها في العاصمة الإماراتية، تأمل العلامة الرائدة في توسيع نطاق انتشارها الجغرافي وتعزيز تجربة المستخدم وإتاحة فرص عمل لعدد كبير من السائقين. أصبح بإمكان سكان أبوظبي وزائريها الآن الاستمتاع بتجربة يومية عنوانها الراحة والأمان والمرونة.

يمكن الآن تحميل تطبيق Zofeur من على iOS وPlay store. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.zofeur.com.

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ملاحظات للمحررين:

عن Zofeur:

تأسست شركة Zofeur الناشئة من قِبل صديقين من رواد الأعمال المقيمين في دبي هما بونتي موناني وإيشرات هاسمين. Zofeur هي أول منصة تقدم خدمات سائق خاص عند الطلب بطريقة محاسبة بالدقيقة وبدون التزام بحد أدنى للاستخدام. الخدمة متاحة حاليًا فقط في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

إن تطبيق Zofeur مناسب للاستخدام في عدة مواقف منها إيجاد سائق لتوصيل سيارتك إلى مكان ما وإرجاعها أثناء وجودك في العمل، أو للاستمتاع برفاهية وجود سائق يوصلك إلى أي مكان ترغب به بمنتهى الأمان والسهولة، أو حتى توصيل أطفالك إلى المدرسة واصطحابهم منها وغيرها الكثير من المواقف. ويسمح لك التطبيق بتتبع سيارتك عن بُعد.

إيميل:

contact@zofeur.com

مواقع التواصل الاجتماعي:

الموقع الإلكتروني: https://www.zofeur.com

انستغرام: https://www.instagram.com/zofeur/

فيسبوك: https://www.facebook.com/Zofeur/

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/zofeur

للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل مع:

سارة كيرتس

sarah@popcomms.ae

إدوارد بريان

edward@popcomms.ae