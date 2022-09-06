(العقبة، الأردن): نفذت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق العربي وما حولها التمرين الامني الوهمي الشامل المشترك والذي يأتي كجزء من احتفاليتها بيوم السلامة العالمي، وذلك تحت شعار (We Learn and Adapt)، والذي اشتمل أيضاً مشاركة واسعة من موظفيها ابتداءً من المدراء التنفيذيين فيها من مختلف الدوائر والأقسام، وصولاً لطواقم الخطوط الأمامية.

حيث ابتدأ الاحتفال بتنفيذ تمرين سلامة عامة وتمرين أمني شامل مشترك، بالتعاون مع مديرية شرطة العقبة والقوات البحرية الملكية والأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، ورفع كفاءة وتطوير منظومة فريق الأمن والسلامة العامة والصحة والبيئة داخل الشركة وميناء الحاويات، فضلاً عن تفعيل آلية القيادة والسيطرة والتعاون المشترك بين شركة ميناء حاويات العقبة والجهات الأمنية المشتركة، والتعرف على أماكن الميناء المختلفة ودرجات الخطورة التي تنطوي عليها العمليات المينائية، وتحديث خطة الاتصال والتواصل بين جميع الأطراف، وتحديد مدى القدرة على التعامل مع حادث كبير من عدّة أطراف مرّة واحدة.

وقد شهد الاحتفال أيضاً تنفيذ العديد من الفعاليات التي سلّط الكثير منها الضوء على الجوانب التطويرية الممكنة لسير العمل الدقيق حتى أدق تفاصيله، والتي شملت تنفيذ تجربة عمل خضع لها المدراء التنفيذيون في الأرصفة تحاكي تجربة عمل طواقم الخطوط الأمامية الحقيقية، وذلك لتحليل المخاطر المحتملة وتحديد مدى خطورتها، خاصة المخاطر المرورية الناتجة عن حركة الآليات والمعدات في ميناء الحاويات. وفي هذا السياق، تفاعل المدراء التنفيذيون مع سائقي الشاحنات الخارجية على نحو معمق، وتطرقوا في مناقشاتهم للعديد من المواضيع لفهم أسباب وقوع الحوادث وكيفية منعها مستقبلاً.

وفي نهاية الحفل قال العميد أيمن العرايشه مساعد مدير الامن العام للعمليات والتدريب: "ان هكذا تمارين تمكن جميع الجهات لفهم مهامها في التعامل مع هكذا حوادث , وان مديرية الامن العام بكل منتسبيها ستستمر بدعم مؤسساتنا الوطنية في الاستجابة لاي حوادث أو ازمات لتستمر تلك المؤسسات بجدورها الريادي الوطني وان من اهم هذة المؤسسات شركة ميناء حاوبات العقبة التي نشكرها على التشاركيه في مثل هذا التمرين عالي المستوى ".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة ميناء حاويات العقبة، سورين ينسين، بأن التمارين الشاملة التي يتم تنفيذها بالاشتراك مع الأجهزة الحكومية والأطراف المعنية تزيد من جاهزية ميناء الحاويات للتعامل مع أية حوادث؛ حيث التركيز على منع الحادث في المقام الأول، مع التركيز على التشاركية في حال وقوع الحادث لتقليل الخسائر قدر الإمكان.

ويشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة يعتبر تقليداً سنوياً لدى الشركة، والذي تنظمة شركة اي بي موللر–ميرسك والشركات التابعة لها وتحرص الشركة على تنفيذه والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة كجزء من جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة عمل آمنة، عبر رفع مستوى الوعي حول أهمية وكيفية الحفاظ على الصحة والسلامة التي تعتبر أولوية قصوى لديها.

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