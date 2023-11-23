دبي، 23 نوفمبر 2023: أعلنت اليوم شركة ميرسر، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة تعريف عالم الأعمال والتي تعد جزءاً من شركة مارش ماكلينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MMC)، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على شركة ذا تالنت إنتربرايز، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا القياس السيكومتري وتقييم المواهب والتي تتخذ الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. بعد الحصول على الموافقة التنظيمية، ستساعد هذه الخطوة على تعزيز قدرات ميرسر في مجال تحوّل القوى العاملة والموارد البشرية في المنطقة، في وقت يشهد فيه سوق الأعمال في المنطقة زيادة في أعداد القوى العاملة والحاجة المتزايدة إلى المواهب الماهرة.

تتمتع شركة ذا تالنت إنتربرايز بفريق يضم أكثر من 55 من أخصائيين علم النفس التنظيمي والخبراء في مجال رأس المال البشري وعلوم البيانات والتكنولوجيا. كما تقدم الشركة أحدث وأقوى الأدوات المتقدمة في مجال تقييم المواهب وحلول تعزيز القدرات التي تُمكِّن المؤسسات من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأفراد بدءاً من التوجيه الوظيفي والتوظيف وصولاً إلى إدارة المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي وتعزيز الرفاه وجودة الحياة في مكان العمل.

من خلال الاستحواذ على شركة ذا تالنت إنتربرايز، ستقوم شركة ميرسر بزيادة قدرتها على مساعدة العملاء في تشكيل عملية التوظيف لديهم، وتحديد ذوي الإمكانات العالية وتقديم التدريب الملائم، إلى جانب تطوير القيادة وتعزيز الكفاءات الوظيفية، وتنظيم عمليات التعاقب الوظيفي من خلال استخدام أدوات ومنصات التقييم الخاصة بها.

وفي تعليق على هذا الاستحواذ، قال طارق لطفي، رئيس شركة ميرسر في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "أن جميع الخدمات والرؤى التي تقدمها شركة ذا تالنت إنتربرايز تعتبر ذات أهمية بالغة للمؤسسات اليوم، حيث تساهم في تحوّل القوى العاملة وتطوير الأفراد، ورفع مستوى مهارات الأدوات وصقلها لضمان بقائها تنافسية وذات صلة."

وأضاف ديفيد جونز، الرئيس التنفيذي لشركة ذا تالنت إنتربرايز: "في إطار هذه الخطوة الهامة، يسعدنا جميعاً كمؤسسين مشاركين بما في ذلك، راديكا بونشي وجوري جوبتا، أن نعلن عن هذا الإنجاز المهم والذي يمثل خطوة انتقالية هامة في رحلتنا لتقديم حلول المواهب المتطورة ومدعمة بأحدث التكنولوجيا لقاعدة عملائنا المتزايدة بشكل سريع. ومن خلال شركة ميرسر، نحن الآن أصبحنا في موقع مثالي لتلبية متطلبات السوق المتزايدة، وسنكون قادرين على تقديم الحلول التي تجذب أفضل المواهب لعملائنا والاحتفاظ بها وتطويرها".

يأتي هذا الاستحواذ بالتعاون مع شركة إنتربيد إنفستمنت بانكرز التي قامت بدور المستشار الاستراتيجي، في حين تولت شركة كلايد آند كو دور المستشار القانوني، بالإضافة إلى دور شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط كمستشار مالي لشركة ذا تالنت إنتربرايز.

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نبذة حول شركة ميرسر:

تؤمن ميرسر ببناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال إعادة تعريف عالم الأعمال، وإعادة تشكيل نتائج التقاعد والاستثمار، وإطلاق العنان للصحة والرفاهية الحقيقية. يعمل لدى ميرسر حوالي 25000 موظف في 43 دولة مع وجود مكاتب لها في 130 دولة. تعد "ميرسر" إحدى الشركات التابعة لشركة مارش ماكلينان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MMC)، وهي شركة الخدمات المهنية الرائدة عالميًا في مجالات المخاطر والاستراتيجية والأفراد، ولديها أكثر من 85000 موظف حول العالم مع إيرادات سنوية تزيد عن 20 مليار دولار أمريكي. ومن خلال أعمالها الرائدة في السوق بما في ذلك مارش، وغاي كاربنتر، وأوليفر وايمان، تساعد مارش ماكلينان العملاء على التنقل في بيئة ديناميكية ومتطورة بشكل متزايد. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقعنا mercer.com، واتبع ميرسر على مواقع التواصل لينكد إن وتويتر.

نبذة حول شركة ذا تالنت إنتربرايز:

شركة ذا تالنت إنتربرايز هي شركة عالمية لتكنولوجيا تقييم المواهب، تأسست في دبي في عام 2013 على يد ديفيد جونز وراديكا بونشي وجوري جوبتا؛ مع شبكة عالمية سريعة التوسع من المكاتب والشركاء، وتعمل شركة ذا تالنت إنتربرايز مع أكثر من 250 عميلاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. حيث جاءت فكرة إنشاء الشركة نتيجة الاعتقاد بأن الأساليب الحالية لتقييم رأس المال البشري يمكن أن تحدث ثورة من خلال نهج جديد ومتكامل، حيث أنها تتعاون مع صانعي السياسات وأصحاب العمل والمدرّبين في جوانب مثل التوجيه المهني وقابلية التوظيف والمهارات الحياتية وتقييم المواهب وتخطيط التعاقب الوظيفي وتعزيز المهارات القيادية والرفاه و جودة الحياة في مكان العمل. من خلال توفير رؤى حول تعقيدات السلوك لدى الأفراد والفرق والمنظمات، حيث تقوم شركة ذا تالنت إنتربرايز بمساعدتهم على اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأفراد من خلال The Science of Behaviourmetry® التي تمزج بين أدوات القياس السيكومتري المعاصرة وحلول التقييم مع أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ وهو مفهوم رائد من قبل الشركة. قدمت ذا تالنت إنتربرايز منصة "Lighthouse" الرائدة في تكنولوجيا تقييم الموظفين، والتي توفر مجموعة واسعة من الاختبارات السيكومترية عبر الإنترنت وحلول التقييم الافتراضية واستطلاعات المنظمات، كما تُعتبر "Lighthouse" مركزاً شاملاً وقابل للتخصيص، بالإضافة إلى أنها توفر تجربة اختبار افتراضي للمستخدمين وتحليلات بيانات فورية للشركات وأصحاب العمل مما يمنحهم رؤى مستقبلية قيمة."