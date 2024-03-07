ستسهم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 ميجاوات في توفير احتياطيات تشغيلية وخدمات النظام الأخرى، وستعمل على تعزيز تشغيل النظام والاستقرار الكلي للشبكة

بمجرد دخول مرحلة التشغيل التجاري، سيسهم هذا المشروع في دعم أهداف شركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن إزالة الكربون، إضافة إلى تسريع نشر واستخدام الطاقة المتجددة في الدولة.

دعوة المطورين أو ائتلاف المطورين لتقديم طلبات الاهتمام بعطاء المشروع وفقاً للموعد المحدد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن دعوة الشركات وائتلاف الشركات لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع مستقلّ لتطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة سعة 400 - ميجاوات.

وبموجب هذا المشروع ستعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام والخدمات ذات الصلة، مثل تنظيم الاستجابة للتردد وتنظيم الجهد الكهربائي. وسوف تقوم تقنية أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بدور رئيسي في دعم استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى تنويع محفظتها من مشاريع الطاقة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.5 جيجاوات بحلول 2030. حيث تتوقع الشركة أن تسهم خططها الإستراتيجية للطاقة المتجددة في تقليل متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء حوالي 42%، لتنخفض إلى حوالي 190 كجم لكل ميجاوات/ ساعة تقريباً بحلول 2030، مقارنة بـ 330 كجم لكل ميجاوات/ ساعة عام 2019.

وفي هذا السياق، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "يُعدُّ هذا المشروع جزءًا أساسيا من استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبوظبي، ودعم أهداف الاستدامة وإزالة الكربون في الدولة على نطاق واسع، إلى جانب الدور الرئيسي لهذا المشروع في تعزيز اعتمادية وثبات البنية التحتية للطاقة في الدولة. تُقدِّم أنظمة بطاريات تخزين الطاقة مزايا إضافية بالمقارنة مع حلول تخزين الطاقة التقليدية، من حيث زيادة المرونة وفعالية التكلفة وقابلية التوسع وتحسين الكفاءة، إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات ننظر إلى مشروع أنظمة بطاريات تخزين الطاقة باعتباره استثماراً بالغ الأهمية لإدارة تشغيل النظام، بالتزامن مع دخول كميات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة. نتطلع إلى تلقي العروض من المطورين وائتلاف المطورين للمشاركة في تسريع خطة انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وسوف يتم تطوير هذا المشروع وفقا لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، حيث يدخل المطور الفائز بموجبه في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة، ويشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.

يتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة تقديم طلبات إبداء الاهتمام إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات في موعد أقصاه يوم 22 مارس 2024، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة أبوظبي، من خلال إرسال نسخة إلكترونية من طلبات إبداء الاهتمام الخاص بهم إلى:ewec.bess@ewec.ae .

بعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإصدار طلبات التأهيل إلى المطورين أو ائتلاف المطورين الراغبين بالمشاركة للانتقال إلى المرحلة التالية. سيوفر طلب عرض الأسعار تفاصيل إضافية بشأن المشروع ومعايير التأهيل المسبق وعملية تقديم العطاءات.

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نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

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