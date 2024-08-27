"مياه وكهرباء الإمارات"تعمل على تعزيز دور المرأة الإماراتية في تولي مناصب قيادية، وتضم 54 موظفة إماراتية يشغلن أدواراً قيادية رئيسية على مستوى الشركة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار احتفال الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي يصادف في الـ 28 من أغسطس من كلّ عام، أشادت شركة مياه وكهرباء الإمارات الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدور الحيوي الذي تقوم به المرأة الإماراتية في دعم خطة الانتقال في قطاع الماء والكهرباء في الدولة، وإسهاماتها في تعزيز مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، كما أعربت الشركة عن تقديرها لكفاءة المرأة الإماراتية وحضورها الفاعل والمتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل.

تقوم المرأة الإماراتية بدور رئيسي في إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بكفاءة عالية وقدرة على الابتكار والإسهام في خطة الانتقال في مجال الطاقة، حيث تضم الشركة 54 موظفة إماراتية يشغلن أدواراً قيادية رئيسية على مستوى الشركة، بما في ذلك دائرة عمليات الشبكة، ودائرة إدارة الأصول، ودائرة الموارد البشرية، ويسهمن بشكل فاعل في تنفيذ رؤية الشركة بشأن قطاع طاقة مستدام وفعال. إن مساهمة المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة من شأنه تعزيز دور العنصر النسائي في تطوير العمل المؤسسي من خلال تمكين الكفاءات المواطنة بما يتماشى مع تطلعات شركة مياه وكهرباء الإمارات في إتاحة الفرص أمام المرأة الإماراتية للإسهام في هذا القطاع الحيوي، ووفقا للرؤية الشاملة لدولة الإمارات بشأن التنمية المستدامة وخطط التوطين.

وبهذه المناسبة قال عثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تُعدُّ المرأة الإماراتية جزءا أساسيا من إطارنا الاستراتيجي، تجسيدًا للمبادئ التي أرساها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي سخَّر كافة العقبات أمام المرأة الإماراتية لتشارك بشكل رئيسي في كافة مجالات العمل في الدولة، وجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتفانيها في دعم مسيرة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجتمع. إننا في شركة مياه وكهرباء الإمارات ملتزمون بخلق بيئة عمل جاذبة ومتطورة تحرص على استغلال الكفاءات المتاحة، لتحقيق مهمَّتنا الرئيسية المتمثلة في قيادة مساعي الانتقال في قطاع الطاقة، ودعم رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050."

وتجدر الإشارة إلى أن المرأة الإماراتية تشارك بشكل فاعل في دعم جهود شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى تسريع خطة الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي. حيت تتمتع المرأة الإماراتية بدرجة عالية من الكفاءة تؤهلها من المشاركة في تحقيق أهداف الشركة بشأن الحد من الانبعاثات الكربونية في إنتاج الماء والكهرباء من خلال تطوير مشاريع رائدة عالميا للطاقة المتجددة والنظيفة على نطاق المرافق.

وإلى جانب الإسهامات الفنية للمرأة الإماراتية في قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، فهي تقوم كذلك بدور حيوي في تشكيل الثقافة العامة للعمل المؤسسي في الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، وتشارك في عمليات صناعة القرار في الشركة على نحو يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الابتكار في مجال الطاقة، وتحقيق متطلبات الاستدامة بشكل مباشر، إضافة إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في مجال التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

نبذة عن شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وخدمات توزيع النظام للمياه والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعة لـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

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