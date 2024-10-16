في خطوة جديدة لتعزيز مجهوداتها في ملف الاستدامة وتحقيقًا لمبادرة الوصول للحياد الصفري في عام 2050

ومن خلال تعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

القاهرة: في خطوة رائدة ضمن استراتيجيتها لخلق مستقبل مستدام وصديق للبيئة في قطاع الوجبات الخفيفة بمصر والمنطقة، وتعزيزاً لرحلة التحول الى منشأة صديقة للبيئة والوصول لصفر انبعاثات، أعلنت شركة مونديليز ايجيبت عن تحول مصنعيها في العاشر من رمضان للشوكولاتة والبسكويت بالكهرباء المتجددة بنسبة 100% ، عن طريق استبدال مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية بمصادر الطاقة الخضراء مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك من خلال تعاونها مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن التزام مونديليز ايجيبت الراسخ بالتنمية المستدامة، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم جهودالدولة في تحقيق أهداف رؤية 2030، فضلاً عن المساهمة في حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع استراتيجيتها العالمية. كما تسعى من خلال هذا التعاون إلى الاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة في مصر، وذلك عبر التعاون مع الحكومة المصرية لاستخدام الطاقة الناتجة من 5 محطات توليد كهرباء حكومية تشمل محطات: رياح جبل الزيت، ورياح الزعفرانة، والمحطة الشمسية بالزعفرانة والمحطة الشمسية بكوم امبو، ومحطة الرياح بالغردقة.

أكد محمد المرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مونديليز ايجيبت أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويعكس التزام الشركة الراسخ بأهمية تحقيق الاستدامة البيئية. وأشار إلى أن مونديليز ايجيبت ملتزمة بتطوير حلول مبتكرة تساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الحكوميين.

وأضاف المرسي: " يشكل هذا التعاون علامة فارقة نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات للغازات الدفيئة في مراحل عملياتنا المختلفة بحلول عام 2050. من ناحية أخرى، يتماشى مع استراتيجية مصر لتغير المناخ لعام 2050 ويدعم رؤية مصر 2030. فمن خلال تقليل انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة، سنساعد في تقليل التأثير البيئي والمساهمة في بناء اقتصادات أكثر استدامة ومرونة".

الجدير بالذكر ان شركة مونديليز ايجيبت تضع الاستدامة كأحد الركائز الأساسية في استراتيجيتها، وقد كثفت مجهوداتها في ملف الاستدامة البيئية من خلال العديد من المشروعات المحلية تماشيًا مع مجهودات الدولة ورؤية 2030 سعياً لتحقيق صفر انبعاثات كربونية للحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة.

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