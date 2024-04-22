قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وكاسبرسكي، مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون في مجالات الأمن السيبراني. وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي و شركة "مورو" ويوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي خلال مؤتمر كاسبرسكي للمناعة السيبرانية 2024.

و قد اختارت شركة كاسبرسكي التعاون مع شركة مورو لمكانتها كجهة رائدة في مجالات الأمن السيبراني والخدمات الأمنية المُدارة، ومن خلال الجمع بين خدمات مورو المتخصصة وتقنيات كاسبرسكي الرائدة، يهدف الطرفان إلى الارتقاء بالأمن السيبراني ​​لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكدان التزامهما بتعزيز مرونة الأمن السيبراني في المنطقة.

تمثل هذه الشراكة بين كاسبرسكي ومورو نهجاً استباقياً تجاه مواجهة تحديات الأمن السيبراني الناشئة، لا سيما في مجال التقنيات التشغيلية وإنترنت الأشياء الصناعية، حيث نشهد ارتفاعاً في التهديدات السيبرانية في السنوات الأخيرة ضمن المشهد الرقمي المتطور.

من جانبه أعرب محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"مورو" «عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: «يؤكد هذا التعاون التزامنا بضمان أعلى معايير الأمن السيبراني لعملائنا وأصحاب المؤسسات. ولطالما التزمت شركة مورو بتعزيز الوعي حيال الأمن السيبراني والاستعداد له، وتُعد هذه الشراكة خطوة إيجابية لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة.»

قال يوجين كاسبرسكي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي: «ستساعد جهودنا المشتركة دولة الإمارات العربية المتحدة على التنقل بثقة عبر مشهد التهديدات المتطور. وعبر الاستفادة من خبرتنا العالمية والتزامنا تجاه التعليم، يضع هذا التعاون معاييراً جديدة للتميز في مجال الأمن السيبراني، بينما يكون بمثابة مثال على الثقة والمصداقية للمؤسسات التي تواجه تحديات العالم الرقمي.»



نبذة عن مورو:

في إطار مبادرة دبي X10، دفعت هيئة كهرباء ومياه دبي وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى ديوا الرقمية، والذي يستخدم ابتكارات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة. وتطلب هذا الكيان مركز بيانات مبتكراً وسريعاً، مما قاد لإنشاء مركز مورو. حيث تم تقديم المركز، الذي يشكل العمود الفقري لديوا الرقمية، لتلبية الحاجة إلى مركز بيانات مبتكر وسريع. وعبر مركز البيانات المبني بشكل مخصص للصناعة والمصمم خصيصاً لهذا الغرض، يستخدم مركز مورو خبراته، وقدراته، وتحالفاته، للمساهمة في التحول الرقمي للمجتمع. وبالنظر لكونه موثوقاً لتأمين البيانات، وإدارتها، ودمجها، فإنه يلتزم بتوفير القيمة من خلال الابتكار الذي يركز على العملاء، مما يخلق فرصاً جديدة الآن وفي المستقبل.

نبذة عن كاسبرسكي:

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. ومع حماية أكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الجديدة والهجمات الموجهة حتى الآن، تترجم كاسبرسكي خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من خلال توفير الحلول والخدمات لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية، والحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. كما نساعد أكثر من 220,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم.

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