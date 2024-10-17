

دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ِش.م.ع) بتوقيع اتفاقية شراكة مع كاسبرسكي، الشركة العالمية الرائدة في حلول الأمن السيبراني.

وقد وقّع على الاتفاقية محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو وتوفيق درباس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا في كاسبرسكي، وذلك على هامش معرض جيتكس غلوبال 2024 الذي يُقَام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول الأمن السيبراني من خلال دمج تقنيات الحماية المتقدمة من كاسبرسكي وعروض مورو.

وفي تعليقه على توقيع هذه الشراكة، قال محمد بن سليمان: "تلتزم مورو بتقديم حلول الأمن السيبراني المتقدمة. ويمكننا هذا التعاون مع كاسبرسكي من الاستفادة من تقنياتهم الرائدة عالميًا لتوفير دعم نوعي ضد التهديدات السيبرانية المعقدة، ولضمان أٌقصى درجات الأمان وسلامة البيانات والأنظمة المهمة لعملائنا".

ومن خلال دمج منتجات الأمن السيبراني من كاسبرسكي مع حزمة خدمات مورو الحالية، تهدف الشركة إلى تقديم حماية معززة ضد التهديدات السيبرانية. وسوف يتضمن الدمج حلول أمن الانظمة، وأمن الشبكة، والاستجابة الفورية والكشف عن التهديدات المتقدمة ومعلومات التهديد لتمكين الشركات والمؤسسات من حماية أصولها الرقمية بأعلى مستوى من الأمان.

ومن جانبه، قال توفيق درباس،: "إننا في كاسبرسكي سُعداء بالتعاون مع مورو في مسيرة التميز في الأمن السيبراني المتقدم. ولا شك أن هذه الشراكة ستمكننا من نشر أحدث تقنيات الحماية لدينا من خلال منصة مورو المتينة، مما يضمن حصول الشركات على أعلى مستوى من الأمان ضد التهديدات السيرانية المتقدمة وحماية بنيتها التحتية الرقمية".

ومن خلال هذه الشراكة ستعمل كل من مورو وكاسبرسكي معاً لتطوير وتطبيق حلول مخصصة لمعالجة التهديد الرقمي. كما تمثل هذه الشراكة خطوة محورية في رحلة مورو لتقديم خدمات الأمن السيبراني الشاملة والمتطورة التي تلبي احتياجات الشركات في العالم الرقمي المتسارع.

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