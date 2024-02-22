دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز ‬البيانات ‬للحلول ‬المتكاملة "‬مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وشركة سيمنس، شركة التكنولوجيا العالمية عن توسيع شراكتهما لتعزيز أمن التكنولوجيا التشغيلية وخدمات المدن الذكية.

وفي تعليقه على توسيع الشراكة، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: " يُسعدنا توسيع شراكتنا مع سيمنس. وانطلاقاً من كونها شريكاً رئيسياً ذا مكانة عالمية، فإننا نهدف الى تسريع مسيرة المستقبل الرقمي المستدام، مما يدعم أجندة التحول الرقمي من خلال موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المواصفات العالمية. ونقوم بذلك من خلال شبكة عالمية من الشركاء وعبر توظيف أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة. وإن شراكتنا مع سيمنس تأتي في إطار الجهود الداعمة لمبادرة دبي X10، التي تهدف الى أن تسبق دبي المدن الحديثة الأخرى في العالم بعشرة سنوات. ومن خلال تقديم البنية التحتية الضرورية للتبني الرقمي للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، نعمل على تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من إمكاناتها. وإننا واثقون من أن هذه الشراكة مع شركة سيمنس، ستمهّد الطريق لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

ومن خلال توثيق التعاون مع سيمنس، تهدف مورو إلى ضمان الموثوقية والأمن في عملياتها بتوفير الحلول المتقدمة التي صُممّت لتأمين البنية التحتية الحيوية وتقليل المخاطر. وسيركز هذا التعاون على الاستفادة من حلول الأمن السيبراني من "سيمنس" (RUGGEDCOM) وهي عبارة عن مجموعة شاملة من الأجهزة والبرامج والخدمات المصممة لتحديد ومنع وكشف وإدارة التهديدات السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعية.

بدوره، قال "هيلموت فون ستروف"، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط: "إننا سعداء بالتعاون مع مورو لمعالجة تحديات الأمن السيبراني المتغيرة التي تواجهها عمليات البنية التحتية لتعزيز بيئة التكنولوجيا التشغيلية وضمان أمنها الرقمي. وبدمج ما نملك من معرفة ومقومات، فإننا سنتمكن من تطوير أفضل الحلول لحماية البنية التحتية الرقمية. كما إننا ملتزمون معاً بجعل المدن أكثر أماناً واستدامة واتصالاً".

وتشتمل حلول الأمن السيبراني (RUGGEDCOM) على مجموعة شاملة من المكونات المخصصة لتعزيز البنية التحتية ضد التهديدات السيبرانية. ويتضمن ذلك محولات الايثرنت الصناعية المصممة لتحمل الظروف القاسية مع ضمان الاتصال المضمون، وأجهزة التوجيه (الراوتر) لاتصالات الشبكة الآمنة والمرنة، وجدران الحماية لتنفيذ التدابير الأمنية القوية ونظام كشف التسلل إلى الشبكة من أجل المراقبة المستمرة والاستجابة لأي أنشطة مشبوهة، وجدار الحماية من الجيل التالي (NGFW) الذي يقدم حماية متقدمة من التهديدات، وإدارة الوصول الآمن، ونظام إدارة الشبكة (NMS) للإدارة والمراقبة المركزية، ونظام تقييم الثغرات الأمنية لتحديدها ومعالجتها قبل وقوعها.

من جانبه، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مورو: " تلتزم شركة مورو بقيادة مسيرة تطوير حلول المدن الذكية في المنطقة. وإن هذا التعاون المشترك سيعزز أمن التكنولوجيا التشغيلية وجودة خدمات المدن الذكية التي نقدمها. ومن خلال شراكتنا مع سيمنس، فإننا نعوّل على خبرتها المميزة وحلولها المبتكرة لتمكيننا من توفير أفضل حلول الأمن السيبراني لعملائنا. ومن خلال تسخير تقديمات التكنولوجيا مع شركائنا، فإننا نصنع مستقبلاً سيتم فيه ترقية كافة جوانب الحياة العصرية إلى آفاق جديدة، وبأقصى قدر من الأمن والاستدامة".

ومن خلال هذه الشراكة تهدف مورو وسيمنس إلى تعزيز تدابير التكنولوجيا التشغيلية في العديد من القطاعات بما فيها نقل الطاقة والصناعة والمرافق. بالإضافة إلى تطوير مبادرات المدن الذكية من خلال تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية الحيوية.

ومن جانبه، قال محمد خليفة، الرئيس التنفيذي للقطاعات الرقمية في سيمنس: "إننا في سيمنس نركز باستمرار على دفع حدود الابتكار والتميز. ويهدف تعاوننا مع مورو إلى خلق مستقبل تكون فيه التكنولوجيا أداة وقوة لدفع التغيير الإيجابي. ومن خلال هذه الشراكة فإننا نكرّس جهودنا لتطوير حلول لا تركز فقط على حل المشكلات بشكل فوري بل تضع أساساً لعالم أكثر استدامة واتصالاً".

وتظل مورو في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تقدم للشركات والجهات الحكومية حلول متطورة لرحلتهم في التحول الرقمي. وتعكس هذه الشراكة حرص وجهود مورو لبناء نظام بيئي رقمي مُستدام ومرن.

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