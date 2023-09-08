دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عن إبرامه شراكة استراتيجية مع "دي إكس سي تكنولوجي" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: DXC ، شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تقنية المعلومات ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500. ومع خبرة مورو المحلية والريادة التكنولوجية العالمية التي تتمتع بها شركة "دي إكس سي تكنولوجي"، يهدف هذا التعاون إلى توفير قائمة واسعة من الخدمات المتكاملة وأحدث الحلول التقنية للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام بتوقيع الشراكة كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" و"سيلان ناياجام"، رئيس لشركة “دي إكس سي تكنولوجي” في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا.

وسيوّفر التعاون الاستراتيجي بين شركة مورو و"دي إكس سي تكنولوجي" مجموعة متكاملة من الخدمات التي صممت لتمكين الشركات والمؤسسات في دولة الامارات العربية المتحدة من تبني أفضل تقديمات التحول الرقمي. وسوف تتضمن الخدمات المقدمة حلول متكاملة في مجالات أتمتة الخدمات والبنية التحتية السحابية المستقلة والعمليات التجارية وحلول الواقع الافتراضي في عالم "ميتافيرس" وأماكن العمل الرقمية والتحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو: "لطالما كانت مورو ملتزمة بتوفير أفضل الحلول لقاعدة متعامليها. ويشير هذا التعاون مع شركة "دي إكس سي تكنولوجي "الى التزامنا المشترك في تعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات. وفي حين أن هذه الاتفاقية ستساعد في تعزيز البيئة الرقمية المستدامة وتوفير أفضل درجات الأداء في العمليات، فإنها ستعمل أيضاً على تمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق النمو وتبني أحدث الحلول الرقمية".

ومن خلال ما توفره هذه الشراكة من فرص هامة عبر تكامل موارد وخبرة ورؤى الشركتين، فإنها أيضاً تقدم لمجتمع الأعمال حلولاً شاملة تلبي مجموعة واسعة من احتياجات القطاعات المختلفة.

ومن جانبه، قال "سيلان ناياغام"، رئيس "دي إكس سي تكنولوجي" في منطقة آسيا المحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا: "إننا في "دي إكس سي تكنولوجي" نؤمن بأهمية التعاون في المجالات الرقمية لإحداث تغيير فعّال. وإن التعاون مع مورو الرائدة في التحول الرقمي يعكس التزامنا بدمج أنشطتنا التقنية العالمية مع الرؤى المحلية. وتمكننا هذه الشراكة الهامة في تقديم حلول لا تعالج التحديات الحالية فحسب، بل تمهد الطريق لمستقبل رقمي ذي ميزات تنافسية".

يُذكر أن شركة "دي إكس سي تكنولوجي" هي أحد الشركات الرائدة عالمياً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات ضمن قائمة "فورتشن غلوبال 500 ". وتقدم الشركة خدماتها من خلال فريقها المكوّن من أكثر من 130,000 متخصصاً في أكثر من 70 دولة حول العالم الذي يعوّلون على أحدث حلول التكنولوجيا لتعزيز أداء وعمليات الشركات والمؤسسات.

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نبذة عن شركة "دي إكس سي تكنولوجي"

تساعد "دي إكس سي تكنولوجي"(NYSE: DXC) الشركات العالمية في تشغيل أنظمتها الحيوية وعملياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحسين البنى التحتية لبياناتها، وضمان الأمان وقابلية التوسع عبر الأنظمة السحابية العامة والخاصة والهجينة. وتثق أكبر الشركات في العالم ومؤسسات القطاع العام بحلول "دي إكس سي تكنولوجي" لتعزيز أدائها وميزاتها التنافسية وتجربة العملاء لديها عبر البيئات التقنية الخاصة بها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني.DXC.com

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نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة مورو، إحدى شركات ديوا الرقمية، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة مورو مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بسبب تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية. وكونه يُعتبر مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات، توفر شركة مورو قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني.www.morohub.com