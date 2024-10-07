دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء إلى المجلس الأعلى للطاقة بدبي تقديراً لالتزامه بالاستدامة واختيار سحابة مورو الخضراء لاستضافة عملياته في إدارة تكنولوجيا المعلومات.

وقد سلّم الشهادة المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية إلى سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي وذلك خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" 2024، أكبر معرض للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة في المنطقة، الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري. وتؤكد الشهادة الخضراء على جهود المجلس الأعلى للطاقة تجاه الاستدامة.

وتقدم هذه الشهادة من مورو حلول استضافة صديقة للبيئة، صمّمت للحد من التأثير البيئي للبنية التحتية الرقمية. ومن خلال استضافة إدارة عملياته لتكنولوجيا المعلومات على سحابة مورو الخضراء، يعزّز المجلس الأعلى للطاقة التزامه بالاستدامة مع الحفاظ على الكفاءة والموثوقية.

بدوره، قال سعادة أحمد المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي: "يشرفنا الحصول على الشهادة الخضراء من مورو، والتي تعكس التزامنا المستمر بالاستدامة والحفاظ على البيئة. وفي المجلس الأعلى للطاقة بدبي ، نكرّس جهودنا لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، ويُعَدُّ هذا التكريم دافعًا إضافيًا لمواصلة مساعينا نحو مستقبل أكثر استدامة".

ومن جانبه، أكدّ المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية على أهمية التعاون في جهود الاستدامة: "إننا في ديوا الرقمية ملتزمون بقيادة الابتكار المستدام في كافة القطاعات. وإن المبادرات التعاونية مثل الشهادة الخضراء تسلط الضوء على قوة الشراكات في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة. وبهذه المناسبة، نشيد بجهود المجلس الأعلى للطاقة بدبي لضمان مستقبل أخضر للأجيال القادمة".

وبدوره أكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو على أهمية ريادة المجلس الأعلى للطاقة بدبي في مجال الاستدامة، قائلاً: "يسعدنا أن نكرّم المجلس الأعلى للطاقة بدبي بالشهادة الخضراء، تقديراً لالتزامه بالاستدامة. وإن جهود المجلس الأعلى في مجال الحفاظ على الموارد البيئية وجهوده في المسؤولية البيئية يشكلان نموذجاً يحتذي به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم وفي المنطقة، ونحن فخورون بدعم مبادرات الاستدامة الخاصة بهم من خلال السحابة الخضراء لدينا".

وتؤكد مبادرة الشهادة الخضراء على جهود المجلس الأعلى للطاقة تجاه الاستدامة، ومورو لإنشاء بيئة رقمية مستدامة. وتواصل مورو الريادة في التقدم التكنولوجي، و تبذل جهوداً حثيثة في تقديم حلول ديناميكية للشركات والهيئات الحكومية لتسريع مساعيها للتحول الرقمي.

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