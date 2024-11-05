دبي، الإمارات العربية المتحدة: قام مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، الشركة التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، بمنح الشهادة الخضراء لشركة "سوراميتسو" لتصميم أنظمة الكمبيوتر والمعدات والاتصالات.

وتأتي هذه الشهادة تقديراً لقرار الشركة الاستراتيجي باستخدام مراكز البيانات الخضراء لمورو لاستضافة عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. وتمّ تقديم الشهادة من قبل محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة "مورو" إلى الدكتور ماكوتو تاكيميا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوراميتسو".

وتؤكد الشهادة الخضراء أن شركة "سوراميتسو" ستوفر ما يقرب من 60,130 كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الاستضافة. مما يبرز التزام كل من "مورو" و"سوراميتسو" بالممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية.

بدوره، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "مورو": "تلتزم مورو بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة لشركائنا. إن تقديم الشهادة الخضراء لشركة "سوراميتسو" هو دليل على جهودنا المشتركة في تعزيز التقنيات الخضراء وتقليل بصمتنا الكربونية. نحن فخورون بدعم "سوراميتسو" في مهمتها لخلق مستقبل أكثر استدامة ".

وعبّر الدكتور ماكوتو تاكيميا من شركة "سوراميتسو"عن تقديره لهذا الإنجاز قائلاً: "يشرّفنا الحصول على هذه الشهادة الخضراء من مورو. وهذا التقدير يؤكد التزامنا بالاستدامة ويبرز أهمية استخدام التقنيات المتقدمة لتحقيق تأثير بيئي كبير. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع مورو لدفع أهدافنا في الاستدامة قدماً، والتي تعد أيضًا قيمة أساسية في شبكة SORA "بلوك تشين" التي نساهم فيها.

وتمثّل هذه الشهادة الخضراء من مورو تقديراً بارزاً حيث ترمز إلى الجهود الموحدة للمؤسسات في تبني الممارسات المستدامة وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية. وتتوافق هذه المبادرة مع التزام "مورو" الوثيق بخفض البصمات الكربونية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة.

كجزء أساسي من رسالة مورو لتعزيز مستقبل أكثر استدامة، تسلّط الشهادة الخضراء الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه شركة "سوراميتسو" لتصميم أنظمة الكمبيوتر والمعدات والاتصالات في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة. ومن خلال التنويه بجهود المؤسسات التي اختارت مركز البيانات الأخضر لمورو لاستضافة عملياتها لتكنولوجيا المعلومات، تعزز هذا المبادرة الالتزام المشترك بالحفاظ على البيئة وتطوير الممارسات الرقمية المستدامة.

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