الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة "منجز" Munjz، المنصة السحابية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات، ومقرها المملكة العربية السعودية، اتفاقيات شراكة استراتيجية مع ستة من قادة الصناعة الإقليميين. وتسلّط اتفاقيات الشراكة، التي جرى توقيعها يومي 12 و13 سبتمبر على هامش معرض سيتي سكيب العالمي، الضوء على الدور الحيوي لخدمات إدارة العقارات التي تقدمها شركة "منجز" للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.

وقد أبرمت شركة "منجز" اتفاقيات مع ثلاث شركات للتطوير العقاري، وهي "أسس العقار"، و"انوفست العقارية" و"جودة العقارية"، وشركتين متخصصتين في مجال التكنولوجيا العقارية، وهما تطبيق "ديل" وتطبيق "عقار" وشركة استثمارية واحدة هي شركة نواة للاستثمار العقاري.

تحظى هذه الشركات السبعة بتواجد قوي في سوق التطوير والاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعزّز من مكانة شركة "منجز" ويضعها في طليعة الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال مشاركة منصتها وتوفير خدماتها لهذه الشركات، ستتمكن شركة "منجز" من نشر خبراتها التكنولوجية وكفاءتها التشغيلية في ربوع المملكة العربية السعودية.

تلتزم شركة "منجز" بالمساهمة في تعزيز نمو القطاع العقاري من خلال تقديم الخدمات والدعم لملاك العقارات التجارية والسكنية. وسوف تتمكن شركة "أسس العقار"، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية وأحدث شركاء "منجز"، من صيانة وخدمة جميع عقاراتها عبر منصة التكنولوجيا العقارية التي توفر مجموعة من الحلول عالية الكفاءة.

بهذه المناسبة، قال محمد المجيدل، الرئيس التنفيذي لشركة "أسس العقار": "نتطلع إلى بدء هذه الرحلة المثمرة مع "منجز" التي تُعد أحد شركائنا المهمين. ستساعدنا منصة التكنولوجيا العقارية المتطورة التي توفرها شركة "منجز" في إدارة مجموعتنا الواسعة من العقارات بكل كفاءة. وبموجب اتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها مؤخراً، سنستفيد من الحلول المبتكرة التي توفرها هذه المنصة الرائدة لتقديم أرقى مستويات الخدمة والتميّز لعملائنا الكرام وعقاراتهم".

من جانبه، قال عبد الله الداعج، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "منجز": "إنّ التزام شركة "منجز" بتطوير قطاع إدارة العقارات عبر هذه الشراكات الاستراتيجية ينسجم تماماً مع رؤية السعودية 2030. يستطيع شركاؤنا إدارة جميع عقاراتهم من مكان واحد بفضل منصتنا المركزية. تُعد "أسس العقار" إحدى أقدم شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، وستتمكن الشركة من خلال تعاونها مع "منجز" من التحكم بكل سهولة في عمليات إدارة كافة العقارات ضمن محفظتهم العقارية".

لن يقتصر دور "منجز" على توفير عمليات الصيانة لشركائها الجدد فحسب، بل ستقوم أيضاً بتسهيل إجراءات التواصل بين المستخدمين عبر منصتها الرائدة. وسيتمكن تطبيق "ديل"، أحدث شركاء "منجز" في مجال التكنولوجيا العقارية، من دمج أعماله مع المنصة والتواصل مع المطورين العقاريين لتسريع وتيرة نموه. وباعتباره أحد التطبيقات المتخصصة في الوساطة العقارية وعرض العقارات، توفر اتفاقية الشراكة فرصة جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين عبر تمكين الوسطاء العقاريين من رفع معدلات المبيعات والإيرادات عبر تطبيق "منجز"، الأمر الذي سيمنح المطورين العقاريين أيضاً إمكانية الوصول إلى مزيد من الوسطاء العقاريين المعتمدين.

وفي إطار تعليقه على اتفاقية الشراكة الجديدة، قال صلاح السويدان، الرئيس التنفيذي لتطبيق "ديل": "تنطوي اتفاقية الشراكة مع شركة "منجز" على العديد من المزايا التي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز خدماتنا. تعمل منصتنا، المُصمّمة لربط المشترين والبائعين والوسطاء، على توفير تجارب مثالية للمستخدمين. ومن خلال التكامل مع منصة التكنولوجيا العقارية المبتكرة لشركة "منجز"، سنتمكن من الوصول إلى بيانات حيوية وشبكة واسعة من مطوري العقارات، ما يسهم في تعزيز قدرتنا على استهداف مختلف شرائح السوق".

وقال جاسم العمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "منجز": "ستمكّن هذه الشراكات الاستراتيجية شركة "منجز" من تعزيز خدماتها ومواصلة دورها الرائد في تطوير قطاع إدارة العقارات بالمملكة. صُمّمت منصتنا التكنولوجية العقارية لتوفير مجموعة من الحلول الشاملة لقطاع إدارة العقارات، إلى جانب تشجيع وتسهيل عملية التواصل بين المستخدمين بكل سلاسة وفعّالية".

تلبي شركة "منجز" جميع متطلبات إدارة العقارات من خلال منصتها المركزية التي تربط بين ملاك العقارات، والمقيمين، ومديري المرافق، ومزودي الخدمات والبائعين بكل سلاسة. ويتسنى للمستخدمين التحكم في عمليات الصيانة بصورة كاملة والإشراف على مراحلها من البداية إلى النهاية، سواءً في تعاملهم مع طلبات الصيانة، أو معالجة الطلبات أو إدارة المهام.

تسعى شركة "منجز" إلى الارتقاء بمعايير قطاع إدارة العقارات إلى آفاق جديدة، وتشكل الشراكات التي جرى الإعلان عنها على هامش معرض سيتي سكيب العالمي نقطة تحول محورية في مستقبل هذا القطاع بالمملكة. ستواصل شركة "منجز" مسيرتها الناجحة لتحقيق مزيد من الشراكات وتقديم أفضل الحلول التكنولوجية. كما ستعمل المنصة السحابية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات على إرساء معايير جديدة للكفاءة، والنمو، والتعاون داخل قطاع إدارة العقارات.

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