لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تقديم رعاية صحية للسائحين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع الخدمات التي تغطي جميع المسائل المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الاستشارة والعلاج والرعاية التابعة، كل ذلك بتكفلة منخفضة مقابل مجموعة طبية بقيمة 149 درهم إماراتي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ملك ميد للرعاية الصحية عن صدور أول نظام افتراضي للخدمات الصحية عن بُعد في الشرق الأوسط المعتمد من هيئة الصحة بدبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اليوم عن إطلاق أول بطاقة الامتياز ملك ميد الصحية لسياح الإمارات العربية المتحدة. وتغطي البطاقة الطلاب والشركات والمجتمعات والأفراد والعائلات جميع احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم من خلال استشارات الاتصال بالفيديو عن بُعد عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ستشمل بطاقة التوفير الصحي الحصرية والشاملة هذه مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الفحوصات العامة ومعالجة الأمراض المزمنة ومتابعة المريض عن بُعد والرعاية المنزلية وخدمات التشخيص والصيدليات التي تقدم الأدوية والسياحة العلاجية والخدمات المستندة إلى المستشفيات والعيادات

صرح الطبيب/ نواب شافي الملك، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة ملك ميد هيلث كير، "إن بطاقة التوفير الصحي الحصرية هذه ستقدم مزايا هائلة وإمكانية الوصول إلى أفضل المستشفيات والعيادات والصيدليات ومراكز الرعاية المنزلية والتشخيص على مستوى العالم وكذلك في المنطقة. ويمكن للمرضى الوصول بسرعة والمشاركة في استشارات عن بُعد عن طريق الفيديو المباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق الأطباء الواسع من ملك ميد الذي يغطي تخصصات وأقسام متعددة ".

بالاضافة إلي، صرح إن البطاقة ستشمل كذلك برامج الصحة وجلسات للصحة النفسية للأفراد والطلاب والشركات في إطار السياحة العلاجية.

"سنقوم بتوسيع نطاق مزايا عضوية بطاقة امتياز ملك ميد مع برنامج نقاط الولاء في جميع أنحاء العالم لمساعدة الأعضاء على الاستفادة من الخبرة الطبية، وعدم الانتظار لفترة طويلة، بالإضافة إلى الوصول إلى مراكز العافية والعلاج البديل. وأضاف الطبيب شافي الملك أن الخدمات الإضافية الأخرى ستشمل الإسعاف الجوي وخدمات الاستقبال والترحيب وعروض الأسعار في غضون 24 ساعة بعد إنشاء تطبيق ملك ميد للاستفسارات.

أعلن نواب شاجي الملك، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملك العالمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة زيمبابوي لتنفيذ إنشاء مستشفيات ملك ميد ومنصات الرعاية الصحية الرقمية في جميع أنحاء البلاد ومرافق التشخيص والمختبرات المتعددة والصيدليات هناك مرتبطة بشبكة ملك ميد هيلث كير التي تسمح بالاستشارات عن بُعد عن طريق الفيديو المباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع فريق الأطباء.

قال السيد شاجي يو آي الملك: "نحن كذلك في طور بدء تعليم طبي عالي الجودة من خلال جامعة ملك الطبية لتلبية الطلب المحلي المتزايد والنقص في معاهد التعليم الطبي في المنطقة الأفريقية".

أطلقت ملك ميد حلاً مستقبليًا للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، الخطوة الأول من نوعها مع منصة مزدوجة لاستشارات الخدمات الصحية عن بعد جنبًا إلى جنب مع تطبيق الصحة لإدارة شاملة للأمراض المزمنة.

قال الطبيب شافي الملك في معرض شرح فيه المنتجات والخدمات: "هذا هو أحدث قطاع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدينا ومخصص لرصد حالات الأمراض المزمنة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويسعدنا إطلاق 12 لوحة مختلفة لمعالجة الأمراض المزمنة. كما نعلم جميعًا وربما تعرضنا للأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وفرط شحميات الدم وأمراض القلب، فإن لها تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا كبيرًا على التأمين وموارد الرعاية الصحية إلى جانب الأفراد المصابين بها.

"سيساعد قطاع إدارة الأمراض المزمنة في ملك ميد في إدارة هذه المشكلة من خلال إبقاء المريض والأطباء على اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال استشارات الفيديو عبر الإنترنت والاتصالات داخل التطبيق."

أصبحت ملك ميد هيلث كير جاهزة الآن لإصدار بطاقات الامتياز للمستهلكين، والتي ستوفر مزايا تتراوح بين 15 إلى 25 بالمائة في مختلف العيادات والمستشفيات والصيدليات فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج والأدوية.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ملك القابضة الدولية

تمتلك شركة ملك القابضة الدولية، التي أسسها شاجي الملك، سجلاً ناجحًا لمدة 35 عامًا في الإمارات العربية المتحدة، وقد نمت لتصبح تكتلاً متعدد الجنسيات له اهتمامات تجارية متنوعة في تصنيع علامة التجارية ألوبوند للمركبات المعدنية، والتي تعد أكبر علامة تجارية لعلامات المركبات في العالم ؛ ملك هيلث كير وميتال بلاست والصناعات البلاستيكية و لعبة الكريكيت T10 أول دوري احترافي للكريكيت يتعدى عشرة لاعبين.

يقع مقر الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة بالحمرية الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ولها فروع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وتركيا والهند والشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 6000 موظف. تم إدراجه من جهة فوربس الشرق الأوسط في قائمة أفضل الشركات المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

لمحة عامة ملك ميد هيلث كير

تُعد ملك ميد هيلث كير جزءًا من مجموعة شركات ملك هيلث كير التي أسيسها كبار المتخصصين في الرعاية الصحية وتولوا إدارتها والذين يتمثل هدفهم الواضح في أن يصبحوا شريكًا مهمًا لصناعة الرعاية الصحية سريعة النمو في المنطقة ويشمل ذلك المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص الكبرى والمؤسسات الطبية وسلاسل الأدوية والموزعين. كما تعمل الشركة على توفير رابطًا حيويًا بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا وهي متخصصة في مجموعة شاملة من المواد الاستهلاكية والأجهزة الطبية.

بفضل خبرتها العميقة في صناعة الرعاية الصحية، يمكن للشركة فهم احتياجات السوق من الأجهزة الطبية ومعدات التشخيص السريري والمواد الاستهلاكية الطبية بشكل ديناميكي وتحليلها. وقد ساعد ذلك الشركة في الحصول على الموارد والتخزين وأن تصبح البائع المميز في المنطقة.

توفر الشركة أعلي قيمة للعملاء من خلال الجودة الممتازة ودعم الأسعار والخدمة وذلك من خلال دعم الجودة والسعر والخدمة الممتازة. كما تسعى الشركة جاهدة لجعل منتجات الرعاية الصحية في متناول جميع القطاعات. وتشتمل منتجاتها على جميع شهادات الجودة الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية للمعايير أو علامة سي إي أو إدارة الغذاء والدواء.

تحت إشراف الطبيب شافي الملك، الذي يُعتبر رائد علم الأشعة البعادي في هذه المنطقة بمراكز تشخيص ذات مفهوم مزدوج، وارتبط ببعض من أفضل الخبراء الطبيين في العالم في مجموعة واسعة من الأمراض والاضطرابات الصحية، كما جلب أفضل الاراء في الطب. ولقد عالج أكثر من مليون مريض من خلال شبكة تضم أكثر من 1000 طبيب و 200 مختبر طبي في جميع أنحاء العالم، في آخر 12 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الطبيب/ شافي الملك هو طبيب ورجل أعمال حائز على جوائز، وحصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جوائز رواد الرعاية الصحية المبتكرة في عام 2018 وظهر لمدة 3 سنوات متتالية في مجلة فوربس الشرق الأوسط. كما حصل على جائزة المتفوق المتميز في الرعاية الصحية والتكنولوجيا المبتكرة المتميزة في عام 2017.

هذه الجوائز هي إضافات إلى قائمة التكريم اللامعة الخاصة به في عام 2017، حيث كرمته الجمعية العالمية للأطباء مع رجل الأعمال المبتكر العالمي للرعاية الصحية من أصل هندي لعام 2017 وجائزة التميز في الأعمال الهندية - مجلس الأعمال والمهنية الهندي 2016 و 2017 من سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

الموقع الإلكتروني: https://mulkmed.com