"واجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات المصرفية " تدعم شركة "ملبار للذهب والألماس" في تسريع وتيرة معالجة مدفوعاتها إلى الموردين، مما يضمن التسوية الفورية للمعاملات بينهما

تشكل هذه الشراكة باكورة المشاريع التعاونية للبنك مع إحدى شركات الذهب والمجوهرات العالمية، مما يؤسس أفضل ممارسات ومعايير الدفع داخل مجتمع شركات الذهب والمجوهرات بشكل عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "ملبار للذهب والألماس"، سادس أكبر تاجر تجزئة للمجوهرات في العالم وتمتلك شبكة بيع بالتجزئة عبر أحد عشر دولة، اليوم عن توقيع شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف أتمتة مدفوعات مورديها بالاستفادة من إمكانات ومزايا واجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات المصرفية.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستتمكن شركة "ملبار للذهب والألماس" من تسريع وتيرة تحوّلها الرقمي مع ضمان تحقيق أعلى مستويات تكامل البيانات وحمايتها. ولطالما تمثّل عمليات معالجة وتسوية مدفوعات الموردين تحدياً كبيراً في منظومة إدارة النقد على مستوى قطاع الأعمال، ولكن تتوافر اليوم مجموعة من أفضل حلول التكنولوجيا المبتكرة مثل واجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات. وبالاستفادة من الحلول المخصصة، نجح البنك في هذا الصدد ومن خلال تعاونه مع شركة "ملبار للذهب والألماس" وغيرها من العملاء الآخرين في تعزيز كفاءة عمليات إدارة الخزانة.

وقد قام بنك الإمارات دبي الوطني، عبر واجهته لبرمجة التطبيقات المالية، بتطوير منظومة دفع متكاملة لموردي شركة "ملبار للذهب والألماس"، حيث تتيح معالجة معاملات مدفوعات الموردين بشكل فوري والاستعلام عن حالاتها. وقد ساهمت هذه الخطوة في رفع كفاءة منظومة الدفع لدى الشركة، وهو ما انعكس إيجابياً في انخفاض الوقت المستهلك في معالجة المدفوعات وعدم الحاجة إلى عمليات تسوية الحسابات التي تستغرق وقتاً طويلاً. وتشكل هذه الشراكة باكورة المشاريع التعاونية للبنك مع إحدى شركات الذهب والمجوهرات العالمية، مما يؤسس أفضل ممارسات ومعايير الدفع داخل مجتمع شركات المعادن الثمينة بشكل عام.

وفي هذه المناسبة، قال شاملال أحمد، المدير العام للعمليات الدولية لدى شركة "ملبار للذهب والألماس": "تفخر ’ملبار للذهب والألماس‘ بكونها أول شركة في صناعة الذهب والمجوهرات تتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لاعتماد أحدث حلوله المصرفية الرقمية عبر واجهته المتطوّرة لبرمجة التطبيقات، بما يتناغم مع جهودنا الحثيثة لدمج أفضل حلول التكنولوجيا المبتكرة ضمن عملياتنا وأنظمتنا، وهو ما يعزز مستويات الكفاءة والأمن. وهذا ليس بجديد على علامتنا التجارية، فنحن نسعى باستمرار إلى تحسين كفاءة منظومة مدفوعات شركائنا، الذين يشكلون رافداً حيوياً وأساسياً ضمن مسيرة نمو عملياتنا. ومع اعتماد بوابة الدفع الجديدة المقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني والمدعومة بواجهة البنك لبرمجة وتطوير التطبيقات، فنحن على ثقة كبيرة بأننا بصدد تقديم مستوى أفضل في تعزيز كفاءة مدفوعات الموردين، وهذا إنجاز آخر يُضاف إلى سجل علاقتنا الوطيدة الممتدة مع بنك الإمارات دبي الوطني".

ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ ملبار للذهب والألماس‘، إننا سعداء بتزويدها بحلول دفع رقمية ومبتكرة، مدعومة بواجهة بنك الإمارات دبي الوطني لبرمجة وتطوير التطبيقات المصرفية. وتُبرز هذه الحلول الرقمية المخصصة قدرتنا على تحويل نماذج الأعمال التقليدية وتطويرها من خلال تحقيق التكامل السلس بين التكنولوجيا والمنظومة المالية. وتساهم حلول واجهتنا الرقمية لبرمجة وتطوير التطبيقات في إزاحة العوائق التي تحول دون معالجة المدفوعات بسلاسة عبر مختلف السلطات والجهات القضائية، مما يعزز قدرة الشركات على رقمنة وتسريع وتيرة تنفيذ مدفوعاتها ومعاملاتها المؤسسية مع ضمان توفير رؤية واضحة للوضع النقدي وإدارة فعّالة لرأس المال العامل. وبينما نقدم الدعم لعملائنا وسط ظروف الأعمال الراهنة المتطوّرة والمتغيرة باستمرار، فنحن لا نزال ملتزمين بمواصلة الابتكار وتصميم حلول مخصصة قادرة على رفع كفاءة المؤسسات وإدارة منظومتها المالية بكل شفافية وبالتالي تمكينها من ترجمة طموحات نموّها".

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني التزامه بتسريع وتيرة تطوير مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية ضمن مجالات الإدارة النقدية والسيولة وتمويل التجارة وسلاسل التوريد، ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجيته المبذولة نحو التحوّل الرقمي. وكان البنك قد أطلق، في العام الماضي، "منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات"، والتي توفر منظومة متكاملة لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين وعملاء البنك من المؤسسات والشركات لتطوير الحلول المالية المبتكرة بسرعة عالية. وتضم المنصّة اليوم أكثر من 30 واجهة برمجة تطبيقات مصرفية، عبر ستة فئات رئيسية، وهي: خدمات الحسابات المصرفية، والمدفوعات، والتحصيلات، وأنظمة الإشعارات الفورية، والخدمات التجارية، وخدمات المعلومات.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني ، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الإتصال المؤسسي للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

ibrahims@emiratesnbd.com بريد إلكتروني:

محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: