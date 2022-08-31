جدة، المملكة العربية السعودية: أبرمت شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا عقداً حصرياً مع شركة سقيفة الصفا لإدارة وتأجير مركز الأهلة التجاري والإداري الكائن في حي الرصيفة بمكة المكرمة والمكون من مول تجاري بمعارض بمساحات مختلفة ومطاعم وسوبر ماركت ومنطقة ألعاب وقاعة متعددة الاستخدامات وبرج يحتوي على وحدات إدارية بمساحة تأجيرية ١٥ ألف متر مربع ويعتبر موقع المركز من أفضل المواقع التجارية في مكة المكرمة .

وتعد شركة سقيفة الصفا لتطوير وإدارة العقار إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات والتسويق والمبيعات وهيكلة الفرص الاستثمارية، حيث ساهمت الشركة في تطوير و تأجير وإدارة العديد من المشاريع حول المملكة و شملت المراكز التجارية و الأبراج الإدارية و مدن الترفيه و المشاريع السكنية، ومنها الريد سي مول وبرج الشاشة وتبلغ مجموع قيمة الأصول التي تديرها الشركة حالياً أكثر من ٢٫٩ مليار ريال ، و قد اكتسبت الشركة خبرة تراكمية قوية بمرور الوقت مما مكنها أن تصبح أحد رواد الخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية والخليج العربي منذ عام ١٩٩٦م ، ولدى الشركة قاعدة بيانات ما يزيد عن ٦٥٫٠٠٠ جهة تشمل كافة أنواع الأنشطة التجارية ، وتعمل الشركة على تقديم خدمات شاملة لتحقيق الأهداف المالية والتشغيلية المتوقعة للعقار بما ينسجم مع تطلعات ملاك العقار والمستثمرين .

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج جنوب آسيا فواز دانش أكد أن اختيار سقيفة الصفا كان القرار الأفضل لإدارة وتأجير مركز الأهلة التجاري والإداري لما تتميز به من إمكانات إدارية وتسويقية كبيرة .

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