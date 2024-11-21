المحرق، البحرين - أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن ترحيبها بقرار الخطوط الجوية البريطانية بمواصلة عملياتها من وإلى المملكة، والذي جاء تعزيزاً لتاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية لما ينوف عن تسعة عقود.

لطالما كانت وجهة لندن ركيزة أساسية لتعزيزالروابط التاريخية الأخوية بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، والتي كان لها دور بارز في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. وتعتبر هذه الوجهة، التي شهدت رحلتها الافتتاحية على متن طائرة الكونكورد التابعة للخطوط الجوية البريطانية في عام 1976، نقطة ربط هامة للشركات، السياح، الطلبة والعائلات على حد سواء.

يؤكد قرار الخطوط الجوية البريطانية بالحفاظ على التزامها تجاه مملكة البحرين على متانة العلاقة الثنائية الراسخة بين البلدين. إذ أن هذه الشراكة التاريخية لا تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص التجارية فحسب، بل تُعزز أيضاً مزايا الراحة وسلاسة الربط الجوي للمسافرين من كلا الجانبين.

تؤكد شركة مطار البحرين دعمها الكامل للخطوط الجوية البريطانية وتتطلع إلى مواصلة توطيد هذه الشراكة التاريخية، بما يضمن استمرار عملياتها في مطار البحرين الدولي.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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