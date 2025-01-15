المحرق، البحرين: وقّعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، اتفاقية قرض تمتد لـ15 عامًا مع بنك البحرين والكويت لتمويل مشروع تطوير قرية الشحن الجوي السريع، وهو من المشاريع الاستراتيجية في مطار البحرين الدولي.

وقد وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح، والمدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت، السيد نديم الكوهجي وذلك خلال حفل الذي أقيم في مبنى أوال للطيران الخاص بمطار البحرين الدولي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم بنك البحرين والكويت، الذي تم ترسية المناقصة عليه، بتوفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير المشروع الذي يضم مستودعات متطورة ومناطق خدمة للطائرات وبنية تحتية حديثة.

صرح السيد محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، قائلاً: "يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك البحرين والكويت، شريكنا الاستراتيجي الذي تربطنا به علاقة تعاون وثيقة وممتدة لفترة طويلة من الزمن."، مشيراً الى أهمية مشروع قرية الشحن السريع حيث يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين، التي أُطلقت في عام 2021، كما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية لمطار البحرين الدولي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي رائد، معرباً عن شكره لبنك البحرين والكويت على دعمه وثقته في رؤية شركة مطار البحرين للمشاريع التطويرية مثل مشروع قرية الشحن الجوي السريع.

من جانبه، قال السيد نديم الكوهجي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت أن توقيع اتفاقية شراكة لتمويل مشروع قرية الشحن الجوي السريع جاء في إطار التزام البنك بمسؤوليته تجاه دعم المشاريع والأعمال الكبرى التي تساهم في التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي، كجزء أساسي من استراتيجية البنك لتمويل المشروعات التجارية والاستثمارية والتي يركز من خلالها على تسهيل حصولها على الحلول التمويلية اللازمة لإطلاق وتطوير واستدامة أعمالها وتوسعة أنشطتها وزيادة قدرتها على خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف بنك البحرين والكويت من خلال مثل هذه المبادرات إلى تمكين المؤسسات من توسعة نطاق أنشطتها وتعزيز قدرتها على خلق فرص التوظيف والمساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم تطوير قرية الشحن الجوي السريع، في إطار التزام شركة مطار البحرين في دعم النمو الاقتصادي والابتكار من خلال قطاع الطيران في مملكة البحرين.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز قدرات مطار البحرين الدولي في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية؛ حيث يُتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للقرية إلى 1.3 مليون طن سنويًا مقارنة بـ 360,000 طن حاليًا. وستشمل المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد على مساحة 12,500 متر مربع، مستودعات متطورة تستقطب استثمارات أجنبية، بما في ذلك شركة فيديكس. ومع إضافة 52,000 متر مربع في المرحلة الثانية واستقطاب استثمارات نوعية، من المتوقع أن تتضاعف إمكانيات المشروع للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

جهات الاتصال بشركة مطار البحرين:

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@

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