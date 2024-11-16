المنامة، البحرين: وقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، خطاب نوايا مع شركة "أجكس" لخدمات النقل اللوجستي، المتخصصة في حلول التوزيع السريع والشحن في منطقة الشرق الأوسط، لاستئجار مساحة تخزينية في المرحلة الثانية من قرية الشحن الجوي السريع في مطار البحرين الدولي.، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الفترة من 13 – 15 نوفمبر في قاعدة الصخير الجوية

وقع خطاب نوايا كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح والسيد ناصر العتيق مدير تطوير بوابة الشبكة والعمليات لدى "أجكس"،

وبهذه المناسبة رحب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح باهتمام شركة "أجكس" باستئجار مساحة في قرية الشحن الجوي السريع، مشيراً إلى أن وجود "أجكس" يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات اللوجستية المتنامية، مما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي في مجالي الشحن الجوي والتجارة الإلكترونية"

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أجكس" لخدمات النقل اللوجستي السيد محمد البياتي عن تطلع الشركة لاستكشاف فرص التعاون مع شركة مطار البحرين الدولي والتعرف على الحلول التخزينية التي توفرها في قرية الشحن الجوي السريع. وأشار إلى أن هذا المرفق الجديد سيدعم جهود الشركة في خدمة عملائها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز مكانتها كمزود رئيسي للخدمات اللوجستية في البحرين. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بدعم حركة التجارة المتنامية في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على حلول لوجستية مبتكرة وموثوقة.

وأضاف السيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية: "نود أن نرحب باهتمام "أجيكس" بقرية الشحن السريع، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة التي يوليها المستثمرون تجاه مملكة البحرين كمركز لوجستي إقليمي. ومثل هذا الإنجاز إنما يسلط الضوء على التزامنا بتعزيز قطاع الشحن الجوي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة، كما ويمثل شهادة على الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية القوية التي تتميز بها البحرين، حيث أن وجود الشركات الرائدة في هذا القطاع مثل "أجيكس" من شأنه أن يعزز قدراتنا في المملكة، ويبرز البحرين كوجهة رئيسية للخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية في المنطقة".

ويعكس اهتمام "أجكس" المزايا الاستراتيجية لقرية الشحن الجوي السريع، التي تقع شمال مدرج مطار البحرين الدولي. وتمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية في البحرين ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تسهم في تقدم صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، وتعزيز تنافسيتها الإقليمية، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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