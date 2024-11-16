المحرق، البحرين: أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن توقيع خطاب نوايا مع شركة بارسل لخدمات التوصيل وشركة آسيا للشحن والتغليف لاستئجار مساحة تخزينية في المرحلة الثانية من قرية الشحن الجوي السريع في مطار البحرين الدولي.، وذلك على هامش معرض البحرين الدولي للطيران الذي أقيم تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في الفترة من 13 – 15 نوفمبر في قاعدة الصخير الجوية.

حضر التوقيع كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح والرئيس التنفيذي والمؤسس لبارسل لخدمات التوصيل السيد علي ضيف والمدير العام لشركة آسيا للشحن السيد حسن مؤمن.

تمثل هذه الشراكات المحتملة فرصة مهمة للمساهمة في تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية المتنامي في البحرين، وتجسد التزام شركة مطار البحرين باستقطاب الشركات الاجنبية ، مما قد يزيد من عدد الشركات الاجنبية المشغلين في قرية الشحن السريع.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح عن التطلع لبحث هذه الشراكات المحتملة مع شركتي "بارسل لخدمات التوصيل" و"آسيا للشحن"، مشيراً بأن هذه التعاون يمكن أن يساهم بشكل كبير في نمو قطاع الخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذا الإنجاز، الذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال معرض البحرين الدولي للطيران 2024، يمثل فصلًا جديدًا في مسيرة شركة مطار البحرين للتميز في قطاع الخدمات اللوجستية والشحن.

من جانبه قال المدير العام لـ"آسيا كارجو" حسن مؤمن، إن الشركة منذ تأسيسها عام 1985 سعت باستمرار لتلبية الاحتياجات المتغيرة لصناعة الخدمات اللوجستية، معتمدة على خبرة تمتد لنحو أربعة عقود لتقديم حلول مبتكرة وسلسة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ"بارسل لخدمات التوصيل السيد علي ضيف” إن المستودع الجديد في مطار البحرين الدولي سيعزز من كفاءة الشركة التشغيلية ويعزز دورها كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية المزدهر في البحرين، مضيفاً أن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية الشركة لدعم هدف البحرين الاستراتيجي في أن تصبح مركزًا لوجستيًا بارزًا في المنطقة وزيادة إجمالي حمولة الشحن، معرباً عن الاعتزاز بالشراكة مع شركة مطار البحرين ضمن المرحلة الثانية من قرية الشحن الجوي السريع.

وتؤكد شركة مطار البحرين التزامها بتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز مكانة البحرين كمركز رائد للخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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