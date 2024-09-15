المحرق، البحرين: وقعت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، اتفاقية استراتيجية مع الشركة العربية لتجارة المواد البترولية (أبسكو)، وهي شركة طاقة مرموقة تتمتع بتاريخ عريق في صناعة البترول في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مبنى أوال للطيران الخاص.

بموجب هذه الاتفاقية تصبح أبسكو المزود الثاني لخدمات تزويد الطائرات بالوقود كما سيتم توظيف خبرتها الواسعة لتوفير خدمات موثوقة وفعّالة في مطار البحرين الدولي، مما يمثل خطوة بارزة في مساعي شركة مطار البحرين لمواصلة تعزيز التميز التشغيلي والخدمات المقدمة في المطار.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع أبسكو تمثل خطوة مهمة في إطار التزام الشركة بتعزيز خدمات تزويد الطائرات بالوقود في مطار البحرين الدولي. وأضاف أن توسيع القدرة والكفاءة في هذه الخدمات يعزز مكانة المطار كوجهة عالمية مع توفير خيارات خدمة بديلة مما يساهم في جذب المزيد من شركات الطيران العالمية.

من جهته، أعرب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبسكو محمد علي إبراهيم علي رضا عن اعتزاز أبسكو بالشراكة مع مطار البحرين الدولي، مؤكدًا أن أبسكو، وبفضل خبرتها الممتدة لأكثر من 60 عامًا في حلول الطاقة وخاصة وقود الطيران، مجهزة لدعم التزام مطار البحرين الدولي بالتميز التشغيلي. مشيراً إلى أن التاريخ الطويل لأبسكو يعكس قدرة الشركة على الابتكار المستمر والتكيف مع احتياجات العملاء، مع السعي لتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي واستغلال أحدث التقنيات لتقديم خدمات من الدرجة الأولى في المطارات.

وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية شركة مطار البحرين للمساهمة في نمو قطاع الطيران في مملكة البحرين وجذب المزيد من شركات الطيران والمسافرين إلى المملكة. وتدير أبسكو حاليًا 22 مستودعًا للوقود في مختلف المطارات في المملكة العربية السعودية، لضمان التشغيل السلس للطائرات التجارية والخاصة .

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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