المحرق، البحرين: تود شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، عن اعلام الجمهور الكريم عن اجراء تنفيذ تمرين إخلاء طارئ في حالة نشوب حريق في مجمع المرافق المركزية بمطار البحرين الدولي وذلك يوم 10 فبراير 2025، من الساعة 10:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا. بهدف اختبار فعالية خطة الإخلاء الطارئ في حالات الحريق وضمان جاهزية جميع المستجيبين للطوارئ.

وسوف يشارك في التمرين موظفون من شركة مطار البحرين ومجموعة طيران الخليج، بالتعاون مع إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، شرطة المطار ،الدفاع المدني ،الجمارك واللجنة الوطنية لإدارة الكوارث .

وتنوه الشركة إلى أنه سيكون هناك زيادة في نشاط مركبات الطوارئ بالقرب من المطار خلال فترة التمرين وذلك في إطار خطة التمرين، مؤكدة أن ذلك لن يؤثر على عمليات المطار أو حركة المرور المحيطة.

ويأتي هذا التمرين في إطار التزام شركة مطار البحرين بأعلى معايير الاستعداد والاستجابة للطوارئ، حيث تقوم الشركة بشكل مستمر بتقييم وتعزيز إجراءاتها لضمان الفاعلية العالية في الاستجابة لأية حالة طوارئ محتملة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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