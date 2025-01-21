المحرق، البحرين: أجرت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، سلسلة من تمارين المحاكاة الشاملة لاختبار وتعزيز خطة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، وذلك بالتعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw)، المزود العالمي للحلول القائمة على البيانات والمعرفة فيما يتعلق بالأفراد والمخاطر المحتملة ورأس المال.

يوفر برنامج إدارة استمرارية الأعمال لشركة مطار البحرين، المعتمد منذ عام 2017، إطارًا منظمًا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية للمطار وإدارة المخاطر بفعالية من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، وهم الاستجابة للأزمات والطوارئ والتخطيط للإجراءات التشغيلية في الحالات الطارئة بالإضافة الى دمج مفهوم استمرارية الأعمال في عملية صنع القرار، كما يعد الاختبار والتقييم المستمر لاستراتيجيات استمرارية الأعمال عنصرًا أساسيًا في البرنامج، مما يعكس التزام شركة مطار البحرين بضمان استمرارية عمليات المطار دون انقطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير سلامة المسافرين

شهدت تمارين المحاكاة لعام 2025، التي امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، اختباراً دقيقاً لـ 22 خطة عقدت على ست مراحل، من خطط استمرارية الأعمال وإجراءات الطوارئ. وتضمنت محاكاة لمجموعة من السيناريوهات لاختبار جاهزية شركة مطار البحرين لمواجهة الانقطاعات المحتملة. حيث شارك فيها موظفو شركة مطار البحرين، وجهات رئيسية مثل مجموعة طيران الخليج، طيران الخليج، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية مثل شرطة المطار، وشؤون الجمارك، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومستشفى البحرين التخصصي، ومركز الاتصال الوطني، ومشرفين من شؤون الطيران المدني في البحرين، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث.

وفي نهاية التمرين سيخضع أعضاء فريق إدارة الأزمات ومركز عمليات الطوارئ في شركة مطار البحرين لدورات تدريبية مكثفة بهدف تقييم الأداء ومعالجة الثغرات. كما سيتم إعداد تقارير مفصلة وخطط عمل لتعزيز أداء إدارة استمرارية الأعمال في الشركة، ومقارنة إطار عملها مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في المطارات العالمية.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح، إن الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية في مطار البحرين الدولي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز استراتيجيات وخطط الشركة، مبيناً أهمية تمارين المحاكاة لاختبار جاهزية كافة الأطراف المعنية بشكل استباقي، وقياس فعالية خطط وإجراءات المطار على أرض الواقع، فضلاً عن تحديد المخاطر المحتملة والحدّ من وقوعها قدر المستطاع، إلى جانب السعي الى التطوير المستمر لعمليات المطار، وضمان استجابته الفعالة لأي أزمة طارئة أو انقطاع غير متوقع.

وأضاف البنفلاح: " تولي شركة مطار البحرين أولوية قصوى لاستمرارية الأعمال، وذلك لضمان سلامة المسافرين وكفاءة العمليات التشغيلية للمطار، مشيداً بالجهود التي بذلها الموظفين والشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية المعنية خلال التمرين مما كان لها الأثر الحيوي في نجاح برامج استمرارية الأعمال.

وأضاف البنفلاح يأتي التعاون مع شركة واتسون تاورز ويليس (wtw) في إطار تعزيز نظام إدارة استمرارية الأعمال في مطار البحرين الدولي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.، والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة الشاملة لتطوير قدرات المطار وضمان جاهزيته للتعامل مع مختلف التحديات المحتملة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: bahrainairport.bh ، إنستغرام: @BahrainAirport، ثريدز: @BahrainAirport، تيك توك: @bahrainairport، تويتر: @BahrainAirport، فيسبوك: BahrainAirport، لينكد ان: Bahrain Airport Company

جهات الاتصال بشركة مطار البحرين:

هاتف: 17353454 973+

البريد الإلكتروني: Corporate.Communications@

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