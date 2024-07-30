المحرق، البحرين: أنهت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، مراجعة شاملة لبرنامجها الخاص بإدارة مخاطر الحياة البرية، بهدف توفير أعلى معايير سلامة العمليات في المطار .

وقد تم إجراء المراجعة بالتعاون مع شركة أفيشور (Avisure Ltd.)، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال إدارة الحياة البرية للطيران ، ذلك وفق أفضل البروتوكولات والمبادئ التوجيهية المعمول بها في هذا المجال، كما تضمنت المراجعة إجراء تقييم شامل لمخاطر الحياة البرية، وإجراء مسوحات لعناصر الحياة البرية في المطار، بالإضافة الى تحليل للممارسات القائمة والوثائق ذات الصلة وتدقيق الامتثال لمتطلبات الطيران المدني في البحرين، ومتطلبات الملحق 14 لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، إلى جانب عدد من المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، السيد محمد يوسف البنفلاح أن برنامج إدارة حماية الحياة البرية في مطار البحرين الدولي يعد من العناصر الحيوية التي توليها الشركة أهمية قصوى لما له من دور في الحفاظ على امتثال المطار للممارسات المعتمدة في معايير التشغيل والسلامة، كما يسهم في تزويد الفريق المعني بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة الحياة البرية بفعالية، مما يعزز من معايير السلامة في المطار ويرفع من مستوى القدرة الجماعية لشركات الطيران العاملة في مطار البحرين الدولي في الحفاظ على سلامة المسافرين والموظفين والبيئة المحيطة.

مشيراً إلى أن الشركة من خلال هذا المراجعة الدورية للبرنامج وتكييفه مع أفضل الممارسات الدولية تعزز من التزامها بسلامة العمليات في مطار البحرين الدولي ومن مكانته كأحد المطارات الرائدة في سلامة الطيران والتميز التشغيلي على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أنهت شركة مطار البحرين بنجاح ثلاث تقييمات شاملة لبرنامج إدارة حماية الحياة البرية في مطار البحرين الدولي فيما بين عامي 2023 – 2024، وقامت شركة أفيشور بثلاث زيارات ميدانية، أجرت من خلالها اختبار تحليل الفجوات للبرنامج القائم في المطار منذ عام 2018، كما قامت بتحديث تقييم مخاطر أنواع الحياة البرية، وقدمت تدريباً متخصصاً للموظفين في شركة مطار البحرين.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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