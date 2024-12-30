المحرق، البحرين: دشنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لصيانة وتشغيل معدات الدعم الأرضي الثابتة بمشاركة 56 خريجًا بحرينيًا شابًا من مركز ناصر للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع وزارة العمل. بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح، والرئيس التنفيذي لمركز ناصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي، ومدير إدارة التدريب وتنمية القوى العاملة في وزارة العمل الدكتور عصام إسماعيل العلوي. وتضمنت الفعالية جولة تعريفية داخل مجمع المرافق المركزية، حيث تم استعراض الجوانب العملية للبرنامج التدريبي.

ويهدف هذا البرنامج إلى تلبية الطلب المتزايد على الوظائف المهنية في قطاع الطيران المتنامي في مملكة البحرين ، اذ يركز على تطوير مهارات الصيانة والتشغيل خاصة في الجوانب المتعلقة بمعدات الدعم الأرضية مثل وحدات الطاقة الأرضية ووحدات تكييف الهواء.، كما يوفر فرصة تطويرية مهمة للطاقات البحرينية الشابة، يتحصل المشاركون من خلالها على خبرات عملية ونظرية متخصصة في بروتوكولات السلامة والصيانة والجوانب التشغيلية مما يعدهم للمسارات المهنية في قطاع الطيران.

وتعكس هذه المبادرة التزام شركة مطار البحرين بتطوير الكفاءات الوطنية ودعم نمو قطاع الطيران والخدمات الأرضية تماشياً مع الأهداف الوطنية لتوفير فرص عمل مستدامة في القطاعات المتقدمة وتعزيز معايير السلامة والكفاءة في العمليات الأرضية للمطارات ومواصلة تطوير البنى التحتية لقطاع الطيران في المملكة.

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البنفلاح عن اعتزازه بالمتدربين الذين يمثلون مستقبل صناعة الطيران في مملكة البحرين، مؤكداً أن البرنامج يعكس التزام الشركة بالاستثمار في تنمية الكفاءات البحرينية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في قطاع الطيران. مشيداً بالشراكة مع كل من وزارة العمل ومركز ناصر للعلوم والتكنولوجيا التي تساهم بفاعلية في خلق جيل واعد من الكوادر المهنية الوطنية المتميزة سوف يساهم في مواصلة نجاح قطاع الطيران في البحرين، معرباً عن ثقته فيما سيؤديه الخريجون من دور مهم في تعزيز كفاءة العمليات الأرضية في مطار البحرين الدولي مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني، الدكتور عبد الله بن ناصر النعيمي، بأن البرنامج التدريبي المتخصص، بالتعاون مع شركة مطار البحرين ووزارة العمل، يأتي ثمرة للأهداف المشتركة والتي تصب في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها لسوق العمل بتميز، لا سيما في قطاع الطيران الذي يشهد نمواً كبيراً في المملكة. مشيراً إلى اعتزاز المركز بشراكاته مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والتي تمثل استثماراً مستداماً في مخرجاته التعليمية، ومضيفاً بأن هذه المبادرة تعكس التزام المركز وشركائه بتطوير المواهب الوطنية وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية في المملكة، وهو ما يجسد رؤية مستقبلية طموحة تتماشى مع برنامج عمل الحكومة، حيث تسهم في تنمية مهارات الشباب وتوفير فرص العمل، وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة، يما يدعم المسيرة التنموية للمملكة.

تواصل شركة مطار البحرين استثمارها في برامج التدريب والتطوير لتعزيز الكفاءات الوطنية وضمان استمرارية نمو ونجاح قطاع الطيران في المملكة، من خلال تقديم برامج متخصصة تواكب التطورات وتوفر للقوى العاملة أحدث المهارات والمعرفة.

نبذة عن شركة مطار البحرين

شركة مطار البحرين هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، بوابة البحرين الأولى إلى العالم. ومن خلال اضطلاعها بمهام تطوير البنية التحتية للمطار ومنشآته وعروضه التجاريّة، نجحت شركة مطار البحرين في تحويل مطار البحرين الدولي إلى أحد أبرز الموانئ الجوية وأحدثها في منطقة الخليج. ويتبلور الهدف الأول للشركة حول ضمان تحقيق المطار لأعلى مستويات التميّز في الأداء مع الاحتفاء بالسمات الفريدة للهوية البحرينيّة والطابع المميز للمملكة، فضلًا عن تعزيز مكانة البحرين الرائدة في القطاعات الماليّة والثقافيّة والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها في الوقت ذاته من خلال التركيز على الابتكار والكفاءة وإرث المملكة الثقافي. ومنذ توليها مسؤوليّة إدارة المطار وتشغيله في العام 2010، ساهمت شركة مطار البحرين في ترسيخ سمعة مطار البحرين الدولي كبؤرة جاذبة للمسافرين وكبرى شركات الطيران على حد سواء.

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