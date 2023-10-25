العوضي "ملتزمون على الدوام بدعم الشباب الكويتي"

مدينة الكويت، أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن رعايتها الاستراتيجية للنسخة العاشرة من مؤتمر تمكين الشباب (تمكين). وتعتبر شركة المشاريع أحد الرعاة والداعمين الرئيسيين للمؤتمر منذ عام 2015، كما أن هذه الشراكة انتقلت إلى مستوى جديد من خلال التنظيم المشترك لجائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب التي تم من خلالها دعم العديد من الشركات الناشئة في التحول إلى مشاريع مستدامة.

وقالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة السيدة إيمان العوضي في كلمة ألقتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر "إننا سعداء بالتواجد هنا الليلة للاحتفال بالذكرى العاشرة على انطلاق فعاليات مؤتمر تمكين الشباب. لقد شكل المؤتمر منصة مهمة للشباب ولاسيما المبادرين منهم للاستفادة من خبرات ونصائح روّاد الأعمال المحليين والدوليين. لقد ولدت جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب من رؤيتنا المشتركة لدعم رواد الأعمال الشباب انطلاقا من إيماننا الراسخ بالدور المهم الذي يلعبونه في النمو الاقتصادي لدولة الكويت. ونحن اليوم نشعر بالفخر بالنجاحات التي حققها الشباب الذين شاركونا في نهائيات الجائزة، والذين تمكن عدد منهم من توسعة أنشطتهم إلى خارج الكويت لتتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي".

وأضافت "تبقى شركة مشاريع الكويت ملتزمة بدعم شباب الكويت من خلال مبادرات مختلفة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركات مجموعة المشاريع، بنك برقان، وشركة العقارات المتحدة، ومجموعة الخليج للتأمين، وكامكو إنفست، ومارينا إف إم على دعمهم المتواصل".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يجمع على مدار يومين روّاد في قطاع الأعمال في الكويت والمنطقة والعالم، الذين يشاركون قصصهم مع الجمهور بهدف إلهامهم لمتابعة شغفهم الخاص وتأسيس أعمال تجارية من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد المحلي.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.