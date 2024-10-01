مدينة الكويت - في إطار استراتيجيتها للتوسع والنمو، أطلقت شركة مشاريع الطاقة البديلة، التابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) والرائدة في مجال تطوير حلول الطاقة المتجددة، مجموعة من المبادرات خلال العام 2024 تهدف إلى تحقيق تأثير مستدام في المنطقة، وذلك تأكيداً على استمرار تعزيز الجهود لتوفير طاقة نظيفة وأكثر استدامة.

وقد تم تصميم هذه المشاريع التي أطلقت في الأردن وسلطنة عمان لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية إلى مستويات صفرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة لشركة مشاريع الطاقة البديلة السيد حيدر الزنكوي "نحن فخورون بالتقدم الذي نحققه في مشاريع الطاقة المتجددة، والذي يعكس رؤيتنا الواضحة نحو مستقبل مستدام. إن شراكاتنا الاستراتيجية والمشاريع التي نطلقها تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأهداف البيئية والطموحات الإقليمية في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة في هذا القطاع".

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور حسن قاسم على أهمية هذه التطورات وقال "كل مشروع من هذه المشاريع يمثل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة للمنطقة، ونحن في شركة مشاريع الطاقة البديلة ملتزمون بتقديم حلول طاقة نظيفة لا تسهم فقط في تقليل الانبعاثات الكربونية، بل تعزز رفاهية المجتمعات أيضاً".

وفي إطار تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، وقعت شركة مشاريع الطاقة البديلة في أبريل 2024 مذكرة تفاهم مع صندوق العماني لتطوير الغاز الطبيعي المسال. تعكس هذه الشراكة التزام الشركة بدعم طموحات سلطنة عمان في مجال الطاقة النظيفة والتحول نحو الطاقة الخضراء.

ومن بين المشاريع البارزة مشروع "نور العقبة" للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العقبة بالأردن، الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع شركة المصادر الخضراء للاستثمار والالكترونيات بطاقة 5 ميجاواط. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بنهاية عام 2024، وسيساهم في تقليل البصمة الكربونية في المنطقة من خلال تعويض أكثر من 6000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة الأردني وأهدافه المناخية.

كما يُعد مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في معان بالأردن، إنجازًا بارزًا آخر لشركة مشاريع الطاقة البديلة لعام 2024، حيث تم تطويره بالتعاون مع شركة المصادر الخضراء للاستثمار والإلكترونيات. تم الإعلان عن هذا المشروع الكبير في مارس 2024، ومن المتوقع أن يسهم بشكل فعّال في دعم المساهمات الوطنية للأردن بموجب اتفاقية باريس، مما سيساعد المملكة على تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تفوق 30% بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في مشروع معان بنهاية عام 2024، حيث سيوفر المشروع آلاف الوظائف المحلية ويقدم طاقة نظيفة لعشرات الآلاف من المنازل، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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نبذة عن شركة مشاريع الطاقة البديلة

تُعتبر شركة مشاريع الطاقة البديلة شركة كويتية رائدة في مجال تطوير الطاقة المتجددة، حيث تمتلك محفظة تضم 650 ميجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الشركة مملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت (القابضة)، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة من خلال تقديم أنظمة طاقة مبتكرة. تتميز شركة مشاريع الطاقة البديلة بتخصصها في أنظمة الطاقة الشمسية والرياح والهجينة، وتوفر حلولاً متطورة تعزز الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.