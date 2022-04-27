علام : ٤ مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية العام الحالي



أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري، عن طرحها لمشروعين في العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الداون تاون ، وذلك في أجواء رمضانية رائعة وعلي هامش حفل سحور مختلف في قصر القبة .



وياتي اعلان شركة مزايا للتطوير العقاري، عن المشروعين الجديدين بعد أقل من ٤ شهور من طرح مشروعها الاول الذي تم بيع كافة الوحدات المطروحة منه خلال هذه الفترة القصيرة وذلك بسبب ثقة العملاء في المنتج الذي تقدمه الشركة وبسبب التنوع الكبير في الوحدات مما يغطي كافة احتياجات العملاء .



واعرب محمد علام الرئيس والمؤسس لشركة مزايا للتطوير العقاري ، عن شعوره بالفخر إزاء النتائج والأرقام التي تحققها الشركة وقد أعلن من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم علي هامش السحور عن طرح المشروعين كما تحدث عن العائد الاستثماري الذي تحقق لعميل المشروع الاول مشروع The Rook اولي مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية وأعلن سيادته عن استثمار مبلغ يتجاوز ال ٤ مليار خلال العام الحالي في العاصمة من خلال حزمة من المشروعات التي تنوي الشركة طرحها خلال الفترة القادمة



ومن جانبه صرح محمد مصطفي رئيس مجلس ادارة شركة مزايا للتطوير العقاري ، بأن قرار طرح الشركة لمشروعين في العاصمة في الوقت الحالي هو قرار مخطط له منذ اكثر من عام



أضاف ان المشروعين في موقع استراتيجي في العاصمة الإدارية وذلك في إطار رؤية الشركة في تحقيق طفرة كبيرة في العاصمة الإدارية بعد نجاح اولي مشروعات الشركة حيث تستثمر الشركة في هذين المشروعين مبلغ يقارب ال ٢ مليار جنيه .



كما أكد علي حرص الشركة علي اختيار موقع مشروعاتها لتحقيق افضل فرصة استثمارية لعميل الشركة لذلك حرصت الشركة في المؤتمر الصحفي علي شرح العائد الاستثماري للعميل الذي تحقق خلال الفترة القادمة من خلال الزيادة السعرية التي حدثت منذ طرح المشروع حتي الان.

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