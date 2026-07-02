جدة، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي عن افتتاح معرضها الجديد في أبحر الشمالية بمدينة جدة، في خطوة جديدة تعكس استمرار خطط التوسع الاستراتيجي للشركة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ويأتي افتتاح المعرض وفق أحدث معايير هيونداي العالمية للهوية والتصميم GDSI 2.0 (Global Dealership Space Identity 2.0)، والتي تمثل الجيل الجديد من معايير تصميم وتجربة معارض هيونداي حول العالم.

ويأتي افتتاح المعرض الجديد بهدف تقديم تجربة متكاملة لعملاء هيونداي في مدينة جدة والمنطقة الغربية، ضمن بيئة عصرية تعكس الهوية العالمية للعلامة التجارية، وترتكز على تعزيز تجربة العميل من خلال مساحات أكثر تفاعلية وتنظيمًا، ودعم كفاءة فرق المبيعات، وتوحيد الهوية العالمية لهيونداي بما يضمن للعملاء تجربة متكاملة ومتميزة أينما كانوا.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي، قائلاً: "يمثل افتتاح معرض أبحر الشمالية محطة مهمة في مسيرة هيونداي بالمملكة العربية السعودية، ويعكس التزامنا الراسخ بمواصلة الاستثمار في السوق السعودي وتعزيز حضورنا والاقتراب أكثر من عملائنا. فمنذ لحظة دخول العميل إلى المعرض وحتى استلام مركبته، نحرص على تقديم أعلى مستويات الاحترافية، والشفافية، والراحة، والضيافة."

من جانبه، قال الأستاذ صالح السلمي، مدير المبيعات العام في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي: "يعكس افتتاح هذا المعرض التزامنا بتقديم تجربة متكاملة ترتكز على أعلى معايير الجودة، والراحة، وسهولة الوصول ،والضيافة. ونتطلع لأن يكون معرض شمال أبحر وجهة رئيسية لعملائنا في جدة والمنطقة الغربية، وأن يعكس التزامنا المستمر بتقديم تجربة هيونداي وفق أعلى المعايير العالمية."

بدوره، أكد الأستاذ أحمد العباد، مدير هيونداي السعودية، أن افتتاح معرض هيونداي أبحر الشمالية الجديد "يمثل خطوة جديدة في مسيرة هيونداي بالمملكة العربية السعودية، ويعكس التزامنا المستمر بالتوسع والتطوير وتقديم تجربة استثنائية تليق بعملائنا"، مضيفًا أن الشركة تعتز بشراكتها الاستراتيجية مع محمد يوسف ناغي للسيارات وتتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشتركة خلال السنوات القادمة.

ويضم المعرض أحدث تشكيلة من طرازات هيونداي من فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والمزوّدة بأحدث التقنيات وأنظمة السلامة والتصاميم العصرية التي تلبي مختلف احتياجات العملاء في السوق السعودي.

ومن خلال هذا الافتتاح الجديد، تواصل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي تعزيز حضورها في السوق المحلي، مؤكدةً التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء في جميع نقاط التواصل مع عملائها.

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عبد الكريم إزمرلي – بي أر أرابيا

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