دبي – الإمارات العربية المتحدة، أطلقت اليوم "مجيد" شركة التطوير العقاري الرائدة، المشروع السكني الفاخر " مايفير جاردنز - Mayfair Gardens" أول مشروع للشركة في دبي، وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في 28 أغسطس 2024 ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الثاني من عام 2026، ويأتى هذا المشروع ضمن خطة واعدة للشركة لإطلاق خمسة مشاريع عقارية فاخرة وباستثمارات تزيد عن 500 مليون درهم إماراتي بحلول عام 2025، بهدف تعزيز المشاريع العقارية الحضرية المستدامة ونمط الحياة الراقي في دبي.

ويحتوى المشروع السكني الجديد المكون من ثمانية طوابق على 64 شقة، بما في ذلك 24 استوديو، و40 شقة من غرفة نوم واحدة، وتتميز جميع الوحدات السكنية بمساحات المعيشة الواسعة والتصميم الداخلي الأنيق الراقي، كما يحظى المشروع بهندسة معمارية حديثة مبتكرة ومواد بناء وتشطيبات عالية الجودة ومجموعة كبيرة من وسائل الراحة لتوفير نمط الحياة الراقي للسكان، وذلك من خلال الخبرة الواسعة لشركة "مجيد" في المشاريع العقارية حول العالم والتي تتميزبأعلى معايير الجودة والتصميم المبتكر مع الالتزام المتواصل بضمان الموثوقية وتوفير أفضل التفاصيل في بناء كل مشروع.

وقال منصور مجيد، الرئيس التنفيذي لشركة مجيد للتطوير العقاري: "نفخر بإطلاق مشروع " مايفير جاردنز " السكني الفاخر أول مشاريعنا العقارية الرائدة في دبي. لقد شهدت الشركة نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية، من خلال العمل على المشاريع العقارية الراقية التي تتميز بالجودة الفائقة والتصاميم المبتكرة ما يلبي مختلف احتياجات القطاع العقاري، كما نواصل التزامنا بتحقيق اعلى معاييرالموثوقية والجودة والاستدامة في كل مشاريع الشركة التي توفر المعايير الفائقة التي تضمن نمط الحياة الراقي للسكان".

وتتميز كل شقة في مشروع " مايفير جاردنز " السكني بالمساحة الواسعة والتصميم المبتكر الذي يجمع بين الفخامة والراحة، بجانب لمسات الرخام العصرية والإضاءة الطبيعية الرائعة في غرفة المعيشة ما يوفر الشعور بالراحة والفخامة للسكان، كما يشمل التصميم المتخصص على تجهيز معاصر للمطابخ بأجهزة موفرة للطاقة من الطراز الأولى ووحدات تخزين متكاملة لبيئة عصرية متكاملة، وتوفر النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف في غرفة النوم إطلالة رائعة على دبي، كما تتميز الحمامات في الشقق بتصميم عصري فريد فضلاً عن الأثاث الفاخر والأرضيات الرخامية.

ومن جهته، أوضح مصطفى مجيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مجيد للتطوير العقاري: " لقد شهد سوق العقارات في دبي نمواً سريعاً ملحوظاُ خلال السنوات الثلاث الماضية، ولذا حرصت شركة "مجيد" للتطوير العقاري على إطلاق قاعدة قوية لمشاريعها في القطاع العقاري في دبي الذي من المتوقع ان يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، وتعتزم الشركة إطلاق العديد من المشاريع السكنية والتي كان أولها مشروع " مايفير جاردنز " الفاخر، والاستحواذ على المزيد من الأراضي في أكثر مناطق الجذب في دبي".

وسيستمتع السكان في مشروع "مايفير جاردنز" السكني بوسائل الراحة المتخصصة في المبنى، والتي تشمل المسبح اللامتناهي الخلاب ومركز للياقة البدنية على أحدث طراز ومنصة اليوغا وإطلالة رائعة وصالات حصرية للتجمعات الاجتماعية ومساحات حدائق ذات مناظر طبيعية جميلة ومنطقة للشواء ومنطقة بار أنيقة وملعب شطرنج مخصص وطاولة كرة قدم ومنطقة تنس طاولة، بالإضافة إلى إطلالة بانورامية على مدينة دبي الساحرة، بالإضافة إلى ذلك، يحظى المشروع بموقع متميز مع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية في دبي، منها متحف المستقبل وبرج خليفة ودبي مول وشاطئ جميرا، مما يضمن راحة لا مثيل لها للسكان.

هذا، ويمكن شراء الشقق بنظام دفع 50% أثناء البناء و50% عند الانتهاء، وتتوفر الوحدات بشقق بغرفة نوم واحدة واستوديو بأسعار تبدأ من 875000 درهم إماراتي.

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