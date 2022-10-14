( دبي ): فازت شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية بجائزة "وكالة عقارات دبي" المرموقة في حفل توزيع جوائز العقارات الدولية لأفريقيا والمنطقة العربية 2022-2023. وتم تسليم الجائزة خلال حفل استثنائي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في منتجع الحبتور جراند.

ومنذ انطلاقتها في عام 1993، سلطت جوائز العقارات الدولية الضوء على الممارسات والإنجازات المتميزة ضمن فئة أو تخصص معين، بما في ذلك وكالة العقارات والاستشارات. وتضم الجائرة لجنة من خبراء الصناعة وتعتبر علامة تميز في جميع أنحاء العالم.

وقال فخر الدين مينويفار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية "في كل مرة نعود فيها إلى المنزل بجائزة جديدة إنه شعور لأكثر من رائع وإنجاز هام بالنسبة لنا لأن دبي دائماً ترتقي بمستوى التنافسية. ويمثل هذا الفوز من بين العديد من الشركات كأفضل وكالة عقارية في دبي حافزاً لمزيد من التطوير والتميز.

وأضاف بقوله: "في كل مرة نفوز فيها بجائزة تزداد صعوبة المنافسة، وفي كل مرة نتقدم فيها إلى مستوى أعلى نتوقع ظهور منافسين أقوى. بدأنا بالفوز بجائزة في دبي ثم حققنا ذلك على الصعيد الوطني وفي دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً. الآن نحن نهدف لحصد جائزة دولية في المستقبل. نحتاج في كل مرحلة إلى إبراز إنجازات أكثر أهمية وعلى نطاق أوسع".

هذه الجائزة ليست الأولى لشركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية. في عام 2021 ، فازت الشركة "دايموند أورد" من قبل شركة نخيل وكذلك "أفضل شركة عقارية للعام" في حفل توزيع جوائز "لكجري نتورك إنترناشيونال" في 2019،و"أفضل مبادرة للوساطة العقارية التجارية" من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي في جوائز عقارات الخليج 2018.

منذ تأسيسها في عام 2002 ، حققت شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية رؤية فخر الدين من خلال معالجة المعاملات التي تتضمن ملفات كبيرة الحجم. في العقد الماضي حصلت الشركة على صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار أمريكي. يقع مقرها الرئيسي في دبي ، وقد وسعت عملياتها إلى أوروبا في سنة 2019 في باريس فرنسا.

وأوضح فخر الدين قائلاً، "تم تأسيس الشركة لتكون رائدة بقوة في مجال العقارات على الصعيد الإقليمي، مع شهرتها الواسعة بتقديم خدمة شخصية في استحواذ وهيكلة وتشغيل وبيع الأصول التجارية".

وأشار بأن مايوركا للاستشارات العقارية التجارية تحتفظ حالياً بعقارات تزيد قيمتها عن 70 مليار درهم من البائعين. نحن قادرون على استخدام شبكتنا الواسعة من خبراء العقارات المحليين والدوليين لربط المشترين مباشرة بأصحاب الفرص غير المدرجة في السوق بعد."

ونالت مايوركا للاستشارات العقارية التجارية اعتراف من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي كونها شركة خبيرة في إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ، بعد أن نجحت في تحويل مخطط الإسكان الحكومي المتعثر إلى مجتمع سكني مزدهر تبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع

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نبذة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية:

منذ إنشائها في عام 2002 ، أثبتت شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية ومقرها دبي مكانتها كشركة رائدة في مجال فرص الاستثمار العقاري الراقية في الإمارات وجميع أنحاء المنطقة. حتى الآن ، أكملت الشركة أكثر من 11 مليار درهم من الصفقات المبرمة ، وقدمت مجموعة من الخدمات المتعلقة بالممتلكات بما في ذلك التفاوض الاستراتيجي ، وتحليل السوق ، وتخصيص خطة العمل وإدارة الأصول والعلاقات مع السلطات. قامت شركة مايوركا للاستشارات العقارية التجارية بتوسيع نطاق وصولها إلى أوروبا في عام 2019 ، ولديها مكاتب في باريس والإمارات العربية المتحدة.