الإمارات العربية المتحدة، دبي: تواصل شركة "مايلستون سيستمز" جهودها لتوسيع نطاق مجموعتها من حلول تقنية الفيديو القائمة على البيانات، سواء المخصصة لمواقع العمل أو السحابة الهجينة أو السحابة الأصلية؛ وتتكامل خدمة "مايلستون كايت" الجديدة المقدمة على هيئة مراقبة بالفيديو في صورة خدمة(VsaaS) مع منصة "إكس بروتيكت" (XProtect) على نظام خدمات أمازون للويب (AWS) ضمن أحدث العروض السحابية من "مايلستون". مايلستون كايت هو حل (VSaaS) بسيط وآمن وقابل للتطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، حيث تم تحسين “إكس بروتيكت" على AWS) (لسوق المؤسسات.

"مايلستون كايت" هو الخيار المثالي للمؤسسات ذات الموقع الواحد كما المؤسسات متعددة المواقع الموزعة جغرافيًا، إذ تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى طريقة سهلة لإدارة جميع مواقعها مركزيًا بواسطة نظام واحد موحد. . ومن المتوقع في القريب العاجل أن تدرك الشركات والمؤسسات التي تتصف بأنها عالية القيمة، وقليلة التعقيد، ومتعددة المواقع الجغرافية مثل البنوك وسلاسل البيع بالتجزئة والمدارس والمباني السكنية أن "مايلستون كايت" هو الخيار المثالي لاحتياجاتها الأمنية .مدعومًا بمنصة Arcules السحابية، يعد "كايت" الخيار المثالي لحل إدارة الفيديو السحابي البسيط والآمن والقابل للتطوير والفعال من حيث التكلفة مع تحليلات الفيديو المتكاملة ووظائف التحكم في الوصول حيث سيكون متاحاً في عام 2023.

قال السيد / "توماس جنسن"، الرئيس التنفيذي لشركة "مايلستون سيستمز": "تتفهم "مايلستون" جيدًا وتدرك أهمية تقديم مجموعة من الحلول السحابية الهجينة للتعامل مع قطاعات مختلفة من سوق الأمن. ولقد استثمارنا الكثير في عروض حلول خدمات المراقبة الأمنية بالفيديو (VSaaS) لسنوات عديدة كخطزة تحضيرية للمستقبل. بينما تبحث المزيد من المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم عن نظام إدارة الفيديو (VMS) قائم على السحابة يسهل نشره واستخدامه، ولديه متطلبات نطاق ترددي منخفضة، وقابل للتوسعة عبر المواقع الجغرافية المختلفة ويوفر الأمان المطلوب - فإن "مايلستون كايت" يصبح بلا جدال الخيار الأكثر منطقية. وتتضافر الآن جهود "مايلستون" و "أركوليس" (Arcules) للمساعدة في خدمة هذه الشريحة من السوق."

ثم أضاف السيد / "أندرياس بيترسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "أركوليس" (Arcules): "تم تطوير "أركوليس" (Arcules) ليقود جهود الابتكار بالتركيز على تقديم عروض تقنية جديدة لحلول السحابة تجمع بين القوة وسهولة الاستخدام، لتقديمها للمؤسسات الأصغر أو المؤسسات الأكبر المنتشرة جغرافيًا ولها مواقع منعزلة أو موزعة. ما أنجزناه هو حل تقني على السحابة الأصلية يتناسب مع المستقبل وقابل للتوسعة دون إغفال جانب البساطة. لم يعد عملاء "مايلستون" بحاجة إلى الزيارة الفعلية للمواقع الجغرافية المتعددة، أو قضاء الوقت في الصيانة، كل ما عليهم الآن مجرد تثبيت بوابة الوصول (gateway). ، وسيعمل "كايت" سيعمل الدمج التلقائي لبيانات التحقق بواسطة الفيديو لإتاحة الوصول، وعرض بث الكاميرا والإدراك الفوري للأوضاع".

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معلومات عن "مايلستون كايت"

"مايلستون كايت" خدمة مراقبة بالفيديو على السحابة الأصلية (VSaas) ، مصممة للشركات والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. مع وجود أساس في منصة DNA للأجهزة المفتوحة من مايلستون ومدعوم بمنصة Arcules السحابية تدعم "مايلستون كايت" أكثر من 6,000 طراز من الكاميرات من أكثر من 100 مصنّع، بفضل اعتمادها على منصة "مايلستون" المفتوحة لمختلف الأجهزة.

يمتاز "مايلستون كايت" بسرعة التثبيت وسهولة الاستخدام والقابلية للتوسعة بكل سلاسة، مما يجعله مناسبًا بنفس القدر لنشر عمليات المراقبة في موقع واحد أو مواقع متعددة. يقدم "مايلستون كايت" كذلك أسلوبًا هجينًا لحفظ مقاطع الفيديو يتميز بالمرونة واحتياجات منخفضة للنطاق الترددي، حيث يمكن حفظ بيانات الفيديو في السحابة أو بمركز للبيانات بالموقع، وكل ذلك يعتمد على النطاق الترددي المتاح.

نظرًا لتصميمه بما يراعي اشتراطات الأمن السيبراني، فإنه يوفر تحديثات أمنية مستمرة ونسخًا احتياطيًا عالميًا للحماية من القصور والفشل. يتوفر بالنظام إمكانيات مدمجة للكشف عن الأشخاص والمركبات، وكذلك الخرائط الحرارية والبحث الجنائي الذي يحوّل الفيديو إلى بيانات ذكية لتحسين قدرات الأمن وزيادة الكفاءة التشغيلية.

معلومات عن شركة "مايلستون سيستمز"

"مايلستون سيستمز" شركة رائدة في مجال توفير برمجية إدارة الفيديو قائمة على البيانات بما يلبي متطلبات الحماية ويفوقها، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تُمكّن "مايلستون" من إيجاد مجتمعٍ لمنصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفق ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة "مايلستون" في عام 1998، وهي شركة قائمة بذاتها َضمن مجموعة "كانون". للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: https://bit.ly/MilestoneSystems2022

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