الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ماك للرعاية المجتمعية وهي شركة مستقلة رائدة متخصصة في خدمات الصحة النفسية، عن مشاركتها في معرض الصحة العالمي والمعرض التجاري الطبي في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف الشركة إلى مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات مع استكشاف فرص التعاون في المنطقة.

يُعد هذا أول ظهور لشركة ماك للرعاية المجتمعية في الحدث الذي سيقام في الرياض في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر 2024، وذلك من خلال المشاركة كجزء من جناح المملكة المتحدة.

أصبحت الصحة النفسية محورًا رئيسيًا في المملكة العربية السعودية، حيث تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 34% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من مشاكل الصحة النفسية في مرحلة ما من حياتهم، ومع زيادة الوعي والمبادرات في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة العقلية، تسعى شركة ماك للرعاية المجتمعية إلى المشاركة في مناقشات هادفة حول تحسين أنظمة الدعم في جميع أنحاء المنطقة.

وتلتزم المنظمة بالمساهمة في جهود المملكة العربية السعودية لمعالجة التحديات المتزايدة في مجال الصحة النفسية، بما في ذلك الطلب المتزايد على الرعاية المتاحة لحالات مثل الاكتئاب والقلق.

وبهذه المناسبة قالت سارة كينز، رئيسة الخدمات لدى شركة ماك للرعاية المجتمعية: "لقد حققنا في شركة ماك للرعاية المجتمعية نجاحًا كبيرًا في المملكة المتحدة في دعم الأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة العقلية، ونحن حريصون على التعاون مع العيادات والأطباء في المملكة العربية السعودية لمشاركة تجاربنا وتعزيز جهودهم المستمرة".

وأضافت سارة قائلة: "يملك فريق عملنا شغف كبير بإعادة تعريف دعم الصحة النفسية، ونحن نتطلع إلى استخدام هذا المعرض كمنصة مثالية لتبادل الأفكار وبناء شراكات جديدة من شأنها تعزيز رعاية الصحة العقلية في المنطقة".

تلتزم شركة ماك للرعاية المجتمعية بإحداث فرق ملموس للبالغين الذين يواجهون تحديات الصحة النفسية وصعوبات التعلم والتوحد، سواء في المملكة المتحدة أو على المستوى الدولي، وهذا ما يعزز نهجهم الذي يركز على الشخص الاستقلال والكرامة والرفاهية في بيئة آمنة وداعمة.

تقدم المنظمة مجموعة من الخدمات الشخصية، بما في ذلك ترتيبات المعيشة المدعومة، والمساعدة في الأنشطة اليومية، والدعم الاجتماعي والمجتمعي، والرعاية المتخصصة لصعوبات التعلم والتوحد، والدعم الشامل للصحة العقلية، ورعاية الإغاثة.

وأردفت سارة حديثها قائلة: "إن مهمة شركة ماك للرعاية المجتمعية هي تمكين كل فرد من عيش الحياة على أكمل وجه، وتعزيز الاحترام والإدماج والرحمة، لذا نحن نؤمن بمعاملة كل شخص بكرامة، ودعم المشاركة في الحياة المجتمعية، وتقديم الرعاية بالتعاطف واللطف".

يمكنكم الانضمام إلى شركة ماك للرعاية المجتمعية في معرض الصحة العالمي لاستكشاف كيف يمكن لأساليبهم وخدماتهم المبتكرة أن تساهم في تعزيز رعاية الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية والمنطقة على نطاق أوسع، حيث يمكننا خلق مستقبل أكثر إشراقًا للأفراد الذين يسعون إلى الدعم والتمكين.

يُقام معرض الصحة العالمي في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، وقد أثبت نفسه باعتباره أكبر تجمع سنوي للرعاية الصحية في المنطقة، ومن المتوقع أن يستقطب حدث هذا العام أكثر من 51,000 زائر و1000 شركة عارضة، حيث ينتقل إلى مساحة عرض أكبر في ملهم، في العاصمة السعودية الرياض.

تفضلوا بزيارة جناح المملكة المتحدة في القاعة 1.

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