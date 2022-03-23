• داليا صليب: مشاركتنا في المشروع تأتى في إطار استكمال جهودها لدعم التنمية المجتمعية

• حسام عبد الغفار: المشروع يؤكد حرص أهل مصر على استكمال دورها

• هبة السويدي: المشروع تتويج لجهود مؤسسة أهل مصر لدعم خطة الدولة المصرية

القاهرة : قامت شركة مارس ريجلي بتوقيع بروتوكول بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف دعم القطاع الطبي، بتكلفة اجمالية تتعدي ال 500 ألف جنيه تنقسم إلي 70% لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفي شبين الكوم الجامعية لمدة 4 أشهر، و30% لتجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق.

يشمل البروتوكول توفير كافة مستلزمات الوقاية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والتي تشمل أقنعة للوجه وقفازات وبدل تعقيم، وعدد كبير من المستلزمات الطبية، بالاضافة إلي توفير المستلزمات اللازمة لدعم مستشفي أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق.

صرحت داليا صليب، المدير العام لشركة مارس ريجلي مصر قائلة: "أن مساهمة مارس ريجلي في هذا المشروع تأتى في إطار استكمال جهودها لدعم التنمية المجتمعية من خلال توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الاجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية المطلوبة لعملهم. حيث أن الشركة مؤمنة بدور القطاع الخاص في دعم القطاع الصحي وقت الأزمات، ومن أهمها تقديم المساعدات الطبية والتعاون مع الكيانات المختلفة".

كما اضافت صليب: "على مدار 25 عام تبنت مارس ريجلي استراتيجية الاستثمار المسئول، التي تحرص دائماً علي التاثير الايجابى فى كافة المجتمعات التي تعمل بها، وتستهدف مارس من التعاون مع مؤسسة أهل مصر ضمان استمرارية الدعم للأطقم الطبية لحين انتهاء الأزمة، مما يؤدي لسهولة وصول الخدمات الصحية لأكبر عدد من المواطنين ويتيح حياة أفضل و يحقق التنمية الشاملة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية: إن المشروع يؤكد حرص شركة مارس ومؤسسة أهل مصر للتنمية على استكمال دورهما في توفير الأدوات اللازمة للأطقم الطبية لتسهيل مهمتها، ويأتي تأكيدا على دور المجتمع المدني ومساندته للحكومة في إدارتها الناجحة لازمة فيروس كورونا الذي يتطلب تكاتف الجميع، مشيدا بالدور الذي تقوم به اهل مصر على كافة المستويات منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس. أكد أن هذه الجهود الجماعية والمكثفة ستساعدنا في احتواء الأزمات وحماية شعوبنا من مخاطر الأمراض وفي الوقت نفسه تعزز النظم الصحية، مما يقربنا من بلوغ أهدافنا المتمثلة في ضمان الصحة والسلامة لجميع الأشخاص في كل مكان في مصرنا الحبيبة.

ومن جانبها أكدت د. هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية أن المشروع هو تتويج لجهود مؤسسة أهل مصر لدعم خطة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن ما تقوم به مؤسسة أهل مصر هو واجب وطني والتزام قومي ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تسعى المؤسسة لتطبيقها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب انتشار الفيروس، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية تستوجب على الجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة في الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، وأشادت السويدي بشركة مارس واسهاماتها المتعددة.

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