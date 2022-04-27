· أعلنت شركة ليف للتطوير العقاري عن تعيين شركة الصين لإنشاءات السكك الحديدية كمقاول لمشروعها الأحدث ليف مارينا

· يجري حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية الرئيسية لمشروع ليف مارينا في أكثر المناطق تميّزاً في دبي مارينا، على أن يكتمل البناء في العام 2025

· ليف مارينا هو برج سكني فاخر مؤلف من 45 طابقًا ويتميز بتصميمات عالية الجودة ويقدم وسائل راحة عالمية المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت ليف للتطوير العقاري، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية الفاخرة، عن تعيين شركة الصين لإنشاءات السكك الحديدية كمقاول لمشروعها الأحدث ليف مارينا. المشروع عبارة عن برج سكني فاخر يتألف من 45 طابقًا في أكثر المناطق تميزًا في دبي مارينا.

وكان قد أُقيم حفل التوقيع على المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 500 مليون درهم إماراتي في المقر الرئيسي لشركة ليف للتطوير العقاري في مارينا بلازا. ومن المرتقب انتهاء مشروع ليف مارينا في العام 2025 بعد أن استكملت شركة باور الألمانية، إحدى أكبر شركات التأسيس في العالم، أعمال تمكين البرج وتأسيسه في يونيو 2021.

ويتألف برج ليف مارينا من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم وشقق بنتهاوس مميزة تلبي احتياجات المشترين الذين يتطلعون إلى الإقامة أو الاستثمار في أحد الأبراج الفاخرة في أبرز المواقع في دبي. ومن المقرر أن يضمّ البرج الذي ينفرد بتصميماته المميزة والفاخرة وبإطلالاته المفتوحة على الواجهة البحرية طابقًا مخصصًا بالكامل لوسائل الراحة ذات المستوى العالمي وذلك لمنح سكانه نمط حياة مريحًا يحاكي أسلوب الإقامة في المنتجعات.

وتعليقًا على الشراكة، قال إحسان خواجة، مدير شركة ليف للتطوير العقاري: "نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع شركة الصين لإنشاءات السكك الحديدية وتعيينها كمقاول رئيسي لمشروع ليف مارينا. شركة الصين

لإنشاءات السكك الحديدية هي ثالث أكبر مقاول في العالم وهي تتمتع بسمعة ممتازة نظرًا لتاريخها العريق وخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع مماثلة وسجلها الحافل في تسليم المشاريع بنجاح من حيث السلامة والجودة والأطر الزمنية المحددة".

وأضاف غاو جين بينغ، المدير العام لشركة الصين لإنشاءات السكك الحديدية: "نحن متحمسون لبدء عملنا على مشروع ليف مارينا الذي يقدم عروضًا فريدة من الشقق الفاخرة في موقع مميز مثل دبي مارينا. كذلك، نتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق لتحقيق رؤيته المتمثلة بالارتقاء بمفهوم الإقامة في المنزل".

وتقوم شركة الصين لإنشاءات السكك الحديدية حاليًا ببناء أطول فندق في العالم في دبي وهو عبارة عن ناطحة السحاب يصل ارتفاعها إلى أكثر من 360 مترًا عبر 82 طابقًا، وستكون عند اكتمالها أطول مبنى فندقي في العالم.

ومنذ الإطلاق الناجح لمشروع ليف مارينا، لا يزال البرج يحظى باهتمام كبير من المشترين والمستثمرين، ما يؤكد أن دبي مارينا هو الموقع الأكثر ازدهارًا في دبي. يمكن الاطلاع على تفاصيل شقق المشروع في مكتب مبيعات شركة ليف للتطوير العقاري. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.livuae.com.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ليف للتطوير العقاري:

مع جذور راسخة في عالم الأعمال تعود إلى العام 1959، تمتلك شركة ليف للتطوير العقاري سجلاً حافلاً في تقديم أكثر من 20 مشروعًا سكنيًا فاخرًا في مناطق رئيسية في شتى أنحاء دبي ولوس أنجلوس ونيويورك وإسطنبول. كذلك، تتعاون المجموعة مع العلامات التجارية الرائدة في العالم لضمان تقديم منتجات عالمي المستوى تضمن الجودة والرفاهية.

تقوم شركة ليف للتطوير العقاري دبي ببناء منازل ومجمعات سكنية فاخرة تلبي احتياجات العملاء المميزين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات الفاخرة ليحظوا بنمط حياة عالي الجودة في قلب المدينة. ويجسد مشروع ليف ريزيدنس السكني الفاخر الذي يضم أكثر من 27 طابقًا في دبي مارينا تفاني العلامة التجارية المتواصل في ضمان الجودة وأفضل الممارسات. من جهة أخرى، ليف مارينا هو برج سكني فاخر يقع على الواجهة البحرية ويضم أكثر من 44 طابقًا تم إطلاقه في يونيو 2021 على أن يكتمل بناؤه بحلول العام 2025. وسوف يتميز البرج بتصميم عصري قبالة مناظر خلابة وسيضم طابقًا كاملاً من وسائل الراحة. وسوف يعتمد برج ليف مارينا

نمط العيش المستدام مع تصميمات وواجهة ومعدات ومواد تم اختيارها بعناية بهدف جعل البرج أحد أكثر المباني كفاءة في استخدام الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تواصل شركة ليف للتطوير العقاري دبي ترسيخ حضورها في المنطقة ولديها مشاريع أخرى في طور الإعداد، بما في ذلك برج يضم أكثر من 50 طابقًا في موقع رئيسي. ومن خلال رؤيتها المتمثلة بالارتقاء بمفهوم الإقامة في المنزل، تمنح شركة ليف للتطوير العقاري دبي المقيمين نمط حياة مريحًا يحاكي أسلوب الإقامة في المنتجعات وهي تخطط لتوسيع حضورها في سوق العقارات الواعد في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارةm/https://www.livuae.co .

عنوان مكتب ليف للتطوير العقاري:

مكتب مبيعات ليف للتطوير العقاري

905 مارينا بلازا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:30 صباحًا حتى 6:30 مساءً

info@livuae.com

800 LIV (548) / +971 48868548