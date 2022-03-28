الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار، وشركة " ليد للتطوير" الجهة المسؤولة عن الأعمال التطويرية في الجزيرة، عن نيل جائزة السلامة من بلدية مدينة أبوظبي عن مشروع جزيرة الجبيل، وذلك تبعاً لنجاحهما في تطبيق معايير صارمة للحفاظ على السلامة والصحة المهنية في المشروع المميز.

ويأتي الحصول على هذه الجائزة تقديراً للأداء المتميز لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار، الجهة المالكة للمشروع، وشركة " ليد للتطوير"، الجهة التي تتولى إدارة المشروع وتنفيذه، وذلك من خلال اتباعهما مجموعة من الممارسات الرائدة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء ضمن المشروع، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والعاملين في الموقع.

تؤكد الجائزة على الإنجازات التي حققتها الشركتان، حيث تمكنت فرق العمل من إكمال 5.5 مليون ساعة عمل بنجاح ضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، في بيئة آمنة دون وقوع حوادث وإصابات مهنية تعيق الجدول الزمني لمراحل تقدم المشروع.

وتتعاون بلدية أبوظبي بشكل وثيق مع شركة " ليد للتطوير" لمراقبة الأعمال المنجزة ضمن مشروع جزيرة الجبيل، لضمان الامتثال لقوانين حكومة أبوظبي والمتطلبات التنظيمية واعتماد أفضل الممارسات، بهدف توفير بيئة عمل آمنة في العاصمة أبوظبي.

تسلم الجائزة المهندس ماجد حنا، مدير قسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة في شركة ليد للتطوير ومشروع جزيرة الجبيل. وفي تصريح له، قال المهندس ماجد حنا: "يسعدنا الحصول على جائزة السلامة من بلدية مدينة أبوظبي. لا شك أن هذا التكريم يأتي تأكيداً على مساعينا المتواصلة لاتباع إجراءات الصحة والسلامة الاستثنائية المعتمدة والتي تطبق في كافة الأعمال ضمن مشروع جزيرة الجبيل. كما أنها تدل على ثقافة السلامة والصحة المهنية التي تعد من الأولويات بالنسبة لشركة ليد للتطوير. نحن ملتزمون بتوفير أعلى مستوى من السلامة لموظفينا وشركائنا وأصحاب المشاريع، لذلك نحرص دوماً على توظيف أفضل فرق العمل التي تتمتع بالمهارات والخبرات بهدف توفير بيئة عمل آمنة في كافة مشاريعنا وأعمالنا التطويرية والإنشائية".

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حول جزيرة الجبيل:

تتفرد جزيرة الجبيل في نهجها تجاه المجتمع الذي يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فهي عبارة عن مجتمعات سكانية تضم مجموعة من القرى المتميزة ترتبط معاً بسلسلة من المناظر الطبيعية الخلابة والممرات المائية لتُشكل بيئة سكنية طبيعية، ومن المخطط أن تصبح متنفساً رائعاً لمحبي المناظر الطبيعية الخلابة، وسط التنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم.

يوفر المشروع الفاخر مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة بالإضافة إلى نادٍ اجتماعي وعيادات متخصصة، ومؤسسات وعلامات تجارية عالمية.

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حول شركة ليد للتطوير:

تختص شركة ليد للتطوير، شركة التطوير العقاري الرائدة بتقديم الخبرات اللازمة في أعمال البناء وتطوير العقارات والبنية التحتية للمستثمرين وأصحاب الرؤى بدءاً من المشاريع متعددة الاستخدامات إلى مشاريع الإسكان والفنادق والشقق السكنية وأبراج المكاتب.

تقدم ليد للتطوير رؤى استثنائية عبر مجالات متنوعة تضم مستقبل المشاريع، والنمذجة المالية، وتخطيط الاستدامة، والتصميم، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق.

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