دبي: أعلنت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عن تعيين لي بورج شريكًا تنفيذيًا للشركة.

بورج الذي يملك أكثر من 12 عامًا من الخبرة في قطاع العقارات، متخصص في بيع الفلل الفخمة في منطقة تلال الإمارات ودبي هيلز، اللتين تعتبران من أكثر المواقع الجاذبة لأصحاب الثروات الكبيرة في الإمارة، وقد شهدت ارتفاعًا قياسيًا في أسعار العقارات بسبب زيادة الطلب والعرض المحدود.

منذ انضمامه إلى لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي في عام 2017، أبرم بورج أكثر من 40 عملية بيع عالية القيمة في تلال الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار درهم إماراتي، وتضاف هذه الإنجازات إلى سجله الحافل ببيع أكبر عدد من الفلل داخل هذه المنطقة، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات التي أبرمها منذ العام 2009 الثمانين. خلال العام 2022، أبرم بورج 10 صفقات بيع في تلال الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 458 مليون درهم، وتضمنت بيع فيلا بقيمة 65 مليون درهم وأخرى بقيمة 90 مليون درهم إماراتي. وتشمل إنجازاته أيضًا إعادة بيع فيلا فاخرة بمساحة 30 ألف قدم مربع مقابل 75 مليون درهم إماراتي.

جدير بالذكر، أنه في الربع الثالث* من عام 2022، حققت العقارات في "تلال الإمارات" أداءً جيدًا، حيث نما حجم المبيعات بنسبة 200% ليصل إلى 867 مليون درهم. ونظرًا إلى أن المنطقة تعد موقعًا جاذبًا للعائلات، ارتفع عدد الفلل المباعة في قطاع العقارات الفخمة الثانوية بشكل ملحوظ محققًا زيادة قدرها 60% على أساس ربع سنوي.

بالإضافة إلى تلال الإمارات ودبي هيلز، تعد لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي متخصصة في المناطق السكنية الرئيسية مثل نخلة جميرا والبراري وجزر جميرا ومشروع جميرا جولف والمروج والبحيرات والمرابع العربية وغيرها.

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