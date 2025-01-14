أبوظبي - أعلنت شركة "لوب جلوبال"، المزود الأمريكي لحلول شحن السيارات الكهربائية والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً إقليمياً لها، أنها بصدد القيام بتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية في مواقف سيارات الريم مول، الوجهة التجارية التي وضعت التكنولوجيا الرقمية في قلب تجربة التسوق والترفيه.

اتفقت "لوب" وإدارة الريم مول على تركيب أكثر من 60 محطة شحن كهربائية خلال العام 2025. المرحلة الأولى من المشروع والمقرر استكمالها في الربع الأول من هذا العام، ستشمل تركيب محطات شحن المركبات من طراز "فلكس" من المستوى الثاني. أما المرحلة الثانية والتي سيتم فيها تركيب محطات الشحن السريعة بقوة 300 كيلو وات في الساعة من النوع "انفينيتي فلاش"، من المقرر أن تكون جاهزة للعمل بحلول الربع الثالث.

يأتي هذا الإعلان المشترك بين "لوب" والريم مول في ظل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على بنية تحتية وخيارات شحن للسيارات الكهربائية.

حيث تهدف دولة الإمارات الى خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة 20% و زيادة نسبة السيارات الكهربائية إلى 50% من إجمالي المركبات على الطرق، وذلك بحلول عام 2050. ولتحقيق هذا التوجه، تعمل دولة الإمارات على تسهيل عملية شحن السيارات الكهربائية وجعلها أكثر توافراً من خلال تركيب آلاف محطات الشحن في المراكز التجارية، والمجمعات السكنية، والمكاتب الحكومية، ومحطات الوقود وغيرها من المواقع بحلول عام 2030.

شركة "لوب" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها، هي واحدة من أكبر شبكات الشحن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير حالياً أكثر من 6,500 وحدة شحن في أمريكا. وقد أنشأت الشركة مكاتب في أبوظبي عام 2024 لعرض تقنيتها المبتكرة واستخدام الإمارات كمركز للتميز وقاعدة إقليمية للمبيعات والتوزيع في المنطقة.

وبمناسبة هذه الاتفاقية، قال السيد/ زاك مارتن، الرئيس والشريك المؤسس لـشركة "لوب": "تمثل اتفاقية "لوب جلوبال" والريم مول فرصة للمشاركة في تعزيز أهداف دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، وتوفير أسهل وأفضل خيارات شحن السيارات الكهربائية للمستهلكين، وهي بمثابة خطوة إضافية ترسخ مكانة الريم مول كالوجهة التقنية الأبرز للتسوق و الترفيه في المنطقة."

وبدورها قالت السيدة/ نادية عقيل، الرئيس التنفيذي للريم مول: "يدرك المتسوقون والزوار في الريم مول أنهم يحصلون على تجربة تسوق فريدة من نوعها تحقق رضاهم الكامل بفضل ما يوفره المول من مميزات تجمع بين الاتصال الكامل والمميزات الرقمية وغيرها من الخيارات. ومع إضافة محطات الشحن السهلة الاستخدام من "لوب"، نثبت مجدداً إلتزامنا بالابتكار، ونعزز من باقة خدماتنا الاستثنائية التي نوفرها، كتجربة التسوق المريحة، والتنقل الذكي ، ومواقف السيارات الذكية."

تقنية "لوب جلوبال" المبتكرة تقدم مزايا كبيرة لكل من السائقين ومالكي محطات الشحن، حيث يتيح تطبيق "لوب" للهواتف الذكية للسائقين العثور على أقرب محطة شحن، ثم بدء عملية الشحن مروراً بمتابعتها وانتهاءً بعملية الدفع بسهولة. كما توفر بعض المواقع خيار الدفع مباشرة بواسطة قارىء بطاقات الائتمان. أما بالنسبة لرسوم الخدمة، لا يتحمل مشغلو محطات الشحن أي رسوم شهرية للشبكة أو اي تكاليف تشغيلية، إنما يمكنهم تحديد أسعار الخدمة ليحصلوا على 90% من إيرادات عمليات الشحن. كذلك، تتميز "لوب جلوبال" بأقل تكلفة إجمالية للملكية في قطاع شحن المركبات الكهربائية ويعتبر نظامها هو الأفضل بالنسبة لمستوى الجاهزية التشغيلية.

نبدة حول لوب جلوبال :(Loop Global Inca)

"لوب جلوبال" هي واحدة من أكبر الشركات المزودة للحلول الشاملة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويتنامى انتشارها حول العالم بشكل مستمر. تقدم الشركة مجموعة كاملة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة والبرامج المصممة لتبسيط وتسهيل توفير بنية تحتية فعّالة لشحن المركبات الكهربائية وبتكلفة مدروسة لكل من شبكات الشحن العامة والخاصة. تقدم "لوب جلوبال" خدماتها إلى مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك قطاعات العقارات التجارية والمجمعات السكنية وقطاعات أساطيل المركبات وقطاع العقارات الحكومية والبلدية.

الموقع الإلكتروني: https://loopglobal.com/

نبذة حول الريم مول

يقع الريم مول في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة تطوير المشروع 1.3 مليار دولار يعد بأن يكون الوجهة الجديدة للتسوق والمطاعم ونمط الحياة العصري والترفيه. يمتد المول على مساحة 185،000 متر مربع، مما يجعله أحد أكبر مراكز التسوق في المنطقة. مع أكثر من 400 متجر و80 منفذا لتقديم الطعام ويوفر 6,400 موقف للسيارات. يقدم ريم مول أحدث التجارب والخدمات للزوار من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

يضم الريم مول مجموعة واسعة من المتاجر المميزة، بما في ذلك هايبر ماركت كارفور، هوم سنتر – الأكبر في الإمارات العربية المتحدة، زارا – أحدث مفهوم مصمم في الإمارات العربية المتحدة، فوكس سينما التي توفر غرف عرض خاصة، حديقة سنو أبوظبي – أحد أكبر الحدائق الثلجية المغلقة في البلاد، ومتجر سنتر بوينت. كما يتميز الريم مول بمتاجر البيع بالتجزئة الفريدة، مثل متجر بلومينغديلز بيوتي الوحيد في العالم، إيتالي، سيفورا، ومتجر فراتيلي ديامنتي للعطور الفريد من نوعه في الإمارات العربية المتحدة، وجيم فيت آند غلام، الحصري لأبوظبي.

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