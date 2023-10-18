حي ليتل أثينس سيضمُ 1,115 وحدة جديدة في مرحلتهِ الأولى

بارك رايز أول مبنى سكني في حي ليتل أثينس تم تصميمهُ من قبل مجموعة بيارك إنجلز بارتفاع 50 متر في هذا المجمع الذي سيضم منازل حديثة، ومساحات خضراء، ومحلات بيع بالتجزئة، ومكاتب، ومرافق للضيافة

أثينا – يسر شركة لامدا للتطوير العقاري الإعلان عن إطلاق مجمع "ليتل أثنس"، وهو أحدث حي سكني في مشروع مدينة إلينيكون الذكية، أكبر مشروع حضري يتم بناؤه من الألف إلى الياء في أثينا. بفضل الزخم القوي للمبيعات الذي شهدتهُ العروض السكنية في مشروع إلينيكون، سيضيف مشروع حي "ليتل أثنس" حوالي 1,115 وحدة سكنية جديدة إلى سوق المبيعات في مرحلتهِ الأولى. سيتم إنشاء "ليتل أثنس" في إطار النظام البيئي الحضري المستدام والذكي الخاص بمدينة إلينيكون، ويمثل نمطًا سكنيًا جديدًا تمامًا في أثينا، حيث يبرز هذا التطور في المبنى السكني الأول في الحي، الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترًا، والمعروف بـ "بارك رايز"، والذي تم تصميمه بواسطة مجموعة بيارك إنجلز الهندسية المعمارية الرائدة.

يقع حي "ليتل أثينس" بالقرب من الساحل الشمالي الغربي لمدينة إلينيكون، ويعتبر حيًا جديدًا وحيويًا لا يجسد فقط الحياة المعاصرة، بل يحتضن أيضًا جوهر الحياة الأثينية، حيث يتميز هذا الحي بتصاميمه التي أنجزتها شركات الهندسة المعمارية اليونانية والعالمية. سيوفر "ليتل أثينس" جميع مزايا مشروع إلينيكون، بما في ذلك الحدائق والوصول القريب إلى الشاطئ والمجتمع النابض بالحياة على مدار الساعة. كما تضم المساكن في "ليتل أثينس" مباني متعددة الاستخدامات تضم محلات البيع بالتجزئة والمكاتب ومرافق الضيافة والمرافق الصحية والرياضية والمطاعم، ويتيح نظام الأنفاق المظللة والممرات الخاصة الوصول المباشر إلى كل ما يقدمه مشروع إلينيكون في غضون 15 دقيقة.

تتراوح مساحة المساكن في "ليتل أثينس" بين 60 و70 مترًا مربعًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من الشقق من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم تزيد مساحتها عن 300 متر مربع. كما تم تصميم المباني بشكل فريد من قبل شركات يونانية معروفة تتمتع بخبرة عميقة في المناظر الطبيعية والتاريخ والمواد المحلية. سيصل ارتفاع معظم المباني في الحي السكني إلى 20 مترًا، في حين تتوفر مجموعة صغيرة من المباني الفريدة التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترًا وتطل على الحديقة والبحر، من المتوقع أن تجذب المساحات اهتمام مجموعة شاملة من المشترين المحليين والدوليين، سواء كانوا يبحثون عن منزل أساسي أو ملاذٍ لقضاء العطلات أو حتى للتوسع في الاستثمارات.

سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات بخصوص المصممين والمراحل اللاحقة من مشروع "ليتل أثينس" في وقت قريب.

مبنى بارك رايز تحفة فنية من تصميم مجموعة بيارك إنجلز

سيمثل مبنى بارك رايز مركز حيوي في حي ليتل أثينس، حيث تم تصميم المشروع على يد شركة الهندسة المعمارية المشهورة بي أي جي. سيشمل المشروع 88 وحدة سكنية فاخرة تتراوح من غرفة نوم واحدة حتى خمس غرف نوم، مقسمة عبر خمسة مبانٍ رئيسية: اثنان من خمسة طوابق، واثنان من ثمانية طوابق، ومبنى واحد سيصل إلى 12 طابقًا.

يتجلى التصميم الفريد لواجهة المشروع المقعرة المنحنية في إعادة تصوير العمود اليوناني الكلاسيكي بطريقة مبتكرة مع ميزة هندسية ناعمة أضافت للمبنى جمالية خاصة، برزت النمطية الفنية للمبنى من خلال تصميمات على شكل الناي في الجوانب الرأسية مع التركيز على التشطيبات الأنيقة في الأرضيات والأسطح لتحقيق توازن فني فريد، في حين تميزت الواجهة الخارجية للمبنى بالزجاج الأبيض الفاتح ليظهر المناظر الطبيعية التي يتميز بها بارك رايز من خلال موقعه الساحر في اليونان الذي يُطل على بحر إيجه من جهة وجبال أتيكا من جهة أخرى، كما يُحاط التصميم بالجمال الطبيعي لمتنزه مدينة إلينيكون ويعكس سحر أثينا الساحلي.

تمنح المنازل شعورًا بالنقاء من خلال التوازن المثالي بين المكانية والبساطة العصرية المستدامة والإطلالات البانورامية المذهلة على البحر والحدائق والجبال. فقد تم تصميم وحدات البنتهاوس بأسلوب يوفر رفاهية حمامات السباحة الخاصة، بينما تتميز كل وحدة بتشطيبات فاخرة تعكس الثقافة المحلية والبيئة للمنطقة، وتضفي أرضيات البلوط الخشبية وألوان الجدران المحايدة والاستخدام الفعّال للزجاج الشفاف الهادئ إحساسًا بالهدوء والراحة. كما تحافظ المطابخ على هذه الجمالية الطبيعية من خلال الحجر الملبد وأسطح البورسلين الفاخرة والأرضيات الخشبية. يُضفي الجمال الخشبي كذلك لمسة فريدة على غرفة النوم الرئيسية، من خلال الأرضيات والواجهات المصنوعة من الألواح الخشبية. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز الحمامات ببلاط السيراميك الكبير الحجم أو الحجر الطبيعي، إلى جانب التركيبات الأنيقة المصنوعة من البرونز أو الكروم الأسود اللامع.

تتضمن وسائل الراحة المخصصة للسكان مجموعة من مرافق اللياقة البدنية الحديثة، بما في ذلك حمام سباحة داخلي يبلغ طوله 20 مترًا، والذي يحاط بأحجار أنيقة تتميز بإضاءة طبيعية غير مباشرة. وعلى الطابق الأرضي، يمكن للمقيمين الاستمتاع بالحدائق الخاصة للتأمل والاسترخاء.

الخطة الرئيسية لمشروع إلينيكون

يعد مشروع إلينيكون واحدًا من أضخم مشاريع التجديد الحضري والأكثر طموحًا في العالم. تقع مدينة إلينيكون في مساحة تبلغ 6.2 مليون متر مربع على أرض المطار الدولي القديم في أثينا، وتمثل مدينة ذكية مستدامة ومخططة بشكل رئيسي، تسعى إلى إرساء معايير جديدة للتصميم الحضري المرن والحياة الذكية والنمو الاقتصادي المستدام. حيث سيضاعف المشروع تقريبًا مساحات الأراضي الخضراء في منطقة أثينا الحضرية، مع تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة وتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. تُعتبر إلينيكون مدينة شاملة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والتسهيلات السكنية والتجارية والترفيهية والتعليمية والرياضية، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات ابتكارًا وتنوعًا في أوروبا لكل من السكان المحليين والزوار الدوليين على حدٍ سواء.

هذا المشروع يقدم العديد من العناصر الرائدة لليونان، بما في ذلك:

"حديقة إلينيكون"، تعد أكبر حديقة ساحلية في أوروبا مع مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع من المساحات الخضراء تضم أكثر من مليون شجرة ونباتات محلية.

"برج ريفييرا"، يعد أول ناطحة سحاب سكنية وأطول مبنى في اليونان، ويتيح إطلالات خلابة على الحديقة والبحر، مع توفير مزيج متميز بين الاستدامة الخضراء والتصميم المميز الذي حصل سابقًا على شهادة LEED v4 BD +C بالمستوى الذهبي.

"ريفييرا جاليريا"، وجهة فريدة في أثينا تتضمن بيوت أزياء عالمية ومتاجر للمصممين الرائدين والعلامات التجارية الناشئة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة، وتتميز بإطلالة مذهلة على الواجهة البحرية الرائعة لريفييرا أثينا - كما حصلت على شهادة LEED بالمستوى الذهبي سابقًا.

"مجمع فولياجمينيس مول (VMC)"، يمتد على مساحة 185,000 متر مربع ويعد أكبر مركز تجاري وأكثرها حداثة في اليونان، ويقدم نهجًا جديدًا في التسوق والأعمال والترفيه، كما يعتبر أول مركز تسوق في اليونان الذي حصل على شهادة LEED الذهبية.

"مرسى" يتألف من 310 رصيف، وهو أول مرسى فاخر في اليونان يوفر قدرة رسو واسعة النطاق لليخوت الكبيرة داخل الواجهة الساحلية البالغ طولها 3.5 كيلومتر التي تم تطويرها.

"تصميم مرن ومستدام بيئيًا"، مميز بالاقتصاد الخالي من البصمة الكربونية عبر استخدام استراتيجيات حفظ الطاقة المتقدمة وأنظمة تقليل الانبعاثات، حيث ستكون منطقة إلينيكون ذاتية الكفاية في استهلاك المياه والكهرباء.

"ميزات ذكية متفردة"، مثل البنية التحتية للمركبات الإلكترونية، ونظام الملاحة المحسّن، والإنترنت المتصل بالأشياء في المساحات السكنية والتجارية، وأجهزة الاستشعار الذكية لمستوى المياه لتعزيز مرونة السواحل.

بجانب التقدم في أعمال البناء بالمشروع، يحظى مشروع إلينيكون على اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين والمستهلكين والجمهور. فقد استمر الترحيب بملايين الزوار للجزء الأول من حديقة إلينيكون الذي تم تسليمه للجمهور. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مركز إلينيكون التجريبي - وهو مركز زوار فريد ومثير للإعجاب يوفر نظرة مبدئية على مدينة إلينيكون المستقبلية - وجهة مميزة في أثينا.

عقدت إلينيكون شراكات مع بعض من أبرز العقول المبدعة في العالم، بما في ذلك فوستر اند بارتنرز، وكينجو كوما وشركاؤه، وأيداس، وساسامي، ومؤخراً مع مجموعة بي أي جي، للعمل على التصميم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع العلامات التجارية العالمية الشهيرة للانضمام إلى هذه الجهود، من الملفت للانتباه أنه من المتوقع أن يوفر المشروع ما يقرب من 85 ألف فرصة عمل ويحقق عوائد كبيرة للدولة، مما يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لليونان.

كما ستجمع منطقتا البيع بالتجزئة الرئيسيتان في إلينيكون بين العلامات التجارية العالمية المعترف بها والأسماء المحلية المعروفة التي تمنح طابعًا يونانيًا فريدًا لتجربة التسوق كجزء حيوي من النظام البيئي الجديد. سيقدم ريفييرا جاليريا تصميمًا من شركة كينجو كوما وشركائه، مما يوفر تجربة نمط حياة فريدة محاطة بالهندسة المعمارية المتطورة. بينما سيتألف مجمع فولياجمينيس مول، الذي يعد أكبر مركز تسوق في اليونان، من مجموعة تجارية متطورة تضم متاجرًا بالإضافة إلى مساحات مكتبية حديثة في "مركز تسوق هجين". وقد تم بالفعل التوصل إلى الاتفاق على الشروط الرئيسية لنحو 57٪ من مساحات التجزئة والتجارة (GLA) لمجمع فولياجمينيس مول و36٪ لريفييرا جاليريا، على التوالي.

كما أن الوحدات السكنية في مدينة إلينيكون ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب، حيث تتميز هذه الوحدات بتنوعها الفريد الذي لا يشبه أي شيء آخر في اليونان. تتضمن هذه الوحدات السكنية المنتشرة مجموعة متنوعة من الوحدات الخضراء الشاهقة الفاخرة المدعومة بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى الفيلات المطلة على البحر والمساكن العصرية المحاطة بالحدائق المورقة. لقد شهد الإقبال على هذه الوحدات اهتمامًا غير مسبوق في اليونان منذ إطلاقها محليًا، حيث تم بيع المنتجات السكنية الأولى التي طُرحت في السوق بإجمالي التزام المشتري بقيمة 1.1 مليار يورو.

تُشمل من بين أبرز معالم التطوير الأخرى في إلينيكون، برج متعدد الاستخدامات يتضمن فندقًا فاخرًا ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية معروفة. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع برج المكاتب المتواجد فوق مجمع فولياغمينيس مول بمكانة مرموقة كوجهة رائدة للأعمال في أثينا، حيث يقدم مجموعة من المكاتب ذات المستوى A+ التي تم اعتمادها بموجب نظام تقييم الإدارة البيئية الدولية (LEED).

يجدر بالذكر أن الفندقين الآخرين، اللذان سيتم تطويرهما بالتعاون مع شركة تيمس، يشملان فندق مارينا الذي سيقدم أسلوب حياة فاخر للزوار الواصلين عبر اليخوت، بالإضافة إلى فندق ذا بيتش الذي سيديره فندق ماندارين أورينتال، والذي سيجمع بين الفخامة الهادئة والعزلة وديناميكيات المدينة الحضرية في أثينا على مدار العام.

كما يتوقع أن تكون مدينة إلينيكون نموذجًا عالميًا للتنمية الاقتصادية والتصميم المستدام، حيث ستفتح الباب أمام حقبة جديدة من الحياة في المدن الذكية وستساهم في تلبية الحاجة العالمية الملحة للتنمية الشاملة والواعية بالبيئة، مع التزام قوي بإنشاء أماكن ومساحات خضراء سهلة الوصول.

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نبذة عن شركة لامدا للتطوير العقاري

لامدا للتطوير العقاري شركة قابضة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة أثينا (ATHEX)، وهي متخصصة في تطوير واستثمار وإدارة العقارات. تحظى مجموعة لامدا للتطوير العقاري (LAMDA Development Group) بمكانة ريادية في قطاع التسوق والترفيه الكبير في اليونان، وتمتلك أيضًا استثمارات في تطوير المساكن والمباني التجارية بشكل أساسي في اليونان ودول جنوب شرق أوروبا.

تتضمن محفظة استثمارات المجموعة أربعة مراكز تسوق وترفيه، بما في ذلك مول أثينا وجولدن هول وديزاينر أوتليت أثينا في أثينا، وميديترينيان كوزموس في سالونيك. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مباني تجارية ومجمعات سكنية، ومراسي في فليسفوس وإلينيكون.

وقد قامت شركة لامدا للتطوير العقاري بتنفيذ تجديد حضري شامل لمجمع إلينيكون أغاسيوس كوسماس متروبولتان بولي، والذي يشمل منطقة مطار إلينيكون السابق والواجهة الساحلية. ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع أكبر استثمار خاص في اليونان وواحدًا من أكبر مشاريع التجديد الحضري في أوروبا، حيث تبلغ ميزانية الاستثمار المقدرة للمشروع 8 مليارات يورو، وتمتلك مجموعة لاتسيس حصة الأغلبية في الشركة. www.lamdadev.com