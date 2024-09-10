أعلنت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) و شركة كيلانوفا، المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للأغذية - بيسكو-مصر، اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم، لبيع أسهم شركة كيلانوفا في الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر ) إلى مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group).

في هذه المرحلة، من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2025، وهي خاضعة لتحقيق الشروط المعتادة، والحصول على الموافقات التنظيمية المعنية، واستكمال عملية العرض الإلزامي للأسهم ذات الأقلية. يُظهر توقيع هذه الاتفاقية الإمكانات الكبيرة للاستثمار في مصر، ويُسرع من نمو كلتا الشركتين في السوق المصري.

السيد/ منير هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما وعضو مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group)، صرح قائلاً: "تُعرف مجموعة HSA في جميع أنحاء الشرق الأوسط بخبرتها الواسعة في صناعة البسكويت والتزامها الثابت بالابتكار والتميز في المنتجات. نحن على يقين من أن اتفاقنا اليوم سيساهم في فتح آفاق نمو مذهلة لشركة بسكو مصر، وهي علامة تجارية أيقونية ذات قيمة عالية في مصر. يتماشى الإرث العريق والسمعة الراسخة لشركة بسكو مصر بشكل مثالي مع رؤيتنا. نحن ملتزمون بمواصلة توسيع استثماراتنا في مصر والاستفادة من الإمكانات الهائلة لهذا السوق، والمساهمة في ازدهاره الاقتصادي، مع الاستمرار في تقديم المنتجات عالية الجودة التي يحبها ويثق بها المستهلكون."

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) هي من الشركات العريقة والتي لديها خبرة واسعة في صناعة وتوزيع أشهر علامات البسكويت في منطقة الشرق الأوسط. تأسست مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) في عام 1938 وتوظف المجموعة اليوم نحو 35,000 شخص عبر 85 شركة متواجدة في 80 سوقًا في جنوب آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. تمتلك مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) عدة شركات رائدة في الصناعة، والمعروفة بعلاماتها التجارية المتميزة مثل بسكويت "أبو ولد"، و"تي شوب" والعديد من العلامات التجارية الاستهلاكية الرائدة الأخرى. سيساهم الاستحواذ على شركة "بسكو مصر" في تسريع عملية توسيع العلامات التجارية الشهيرة لشركة "بسكو مصر" دوليًا. إن الوجود القوي لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) في مصر من خلال مجموعة أرما، الرائدة في صناعة الأغذية على مدار الثلاثين عامًا الماضية، إلى جانب خبرتهم في تصنيع البسكويت والتزامهم بالابتكار والتميز، يجعلهم الشريك المثالي لقيادة المرحلة التالية من النمو لشركة "بسكو مصر".

قال السيد/روبرت تشانموغام، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لكيلانوفا: "يتماشى التزام مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) بالابتكار والتميز تمامًا مع قيمنا، مما يجعلهم شريكًا مثاليًا لدفع نمو بسكو مصر في المستقبل مع توسعهم وسعيهم لنمو أعمالهم في مصر. وأضاف: "السوق المصري يُعد سوقًا مهمًا واستراتيجيًا لشركة كيلانوفا حيث نعمل منذ عام 2015 بخطط نمو طويلة الأمد. وسنواصل الاستثمار في تنمية أعمالنا وتطوير المواهب المحلية وجذب الابتكار إلى السوق عبر مجموعة متنوعة من منتجات حبوب الإفطار والمأكولات الخفيفة والنودلز مقدمين خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المستهلك المصري."

الشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) هي واحدة من أقدم وأكبر شركات البسكويت في مصر ضمن أفضل خمس شركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تأسست الشركة عام 1957، ومنذ ذلك الحين وهي تُقدم أشهى المخبوزات والحلويات، مثل "لوكس"، و"نايس"، و"بسكويت ويفر" و"كوكو لافرز" و"معمول" و"ماري"، وكعك العيد، وغيرها العديد من المنتجات.

لعقود طويلة، كانت بسكو مصر جزءًا من حياة جموع المصريين اليومية، حيث أصبحت رمزًا للمأكولات الخفيفة المحبوبة والموثوقة. بفضل مصانعها في القاهرة والإسكندرية، تنتج الشركة تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة مثل البسكويت، الويفر، الكوكيز، والكعك، وغيرها من المنتجات التي طالما أسعدت المستهلكين المصريين بجودتها العالية وابتكارها و تميزها.

عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group)

مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه (HSA Group) هي مجموعة أعمال متنوعة. تأسست المجموعة في عام 1938 و توظف المجموعة اليوم حوالي 35,000 شخص في أكثر من 85 شركة تعمل في 80 سوقًا في جنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. تمتلك المجموعة شركات رائدة في السوق التي تشتهر بعلاماتها التجارية المرموقة و تعمل مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه دوليا في أكثر من 10 قطاعات أعمال مختلفة من الصناعة إلى الخدمات ومن السلع الاستهلاكية إلى التجارة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.hsagroup.com/

عن شركة كيلانوفا

شركة كيلانوفا (NYSE: K) هي شركة رائدة عالميًا في مجال الوجبات الخفيفة، وحبوب الإفطار والنودلز والأطعمة المجمدة في أمريكا الشمالية، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 100 عام و تفتخر شركة كيلانوفا بعلاماتها التجارية المميزة مثل Pringles®، Cheez-It®، Pop-Tarts®، Kellogg's Rice Krispies Treats®، RXBAR®، Eggo®، MorningStar Farms®، Special K®، و Coco Pops®، وتهدف إلى أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال الوجبات الخفيفة، من خلال الاستفادة الكاملة من إمكانيات علاماتها التجارية وشغف موظفيها.و في عام 2023، حققت شركة كيلانوفا مبيعات صافية بلغت 13 مليار دولار. , و تلتزم الشركة بتعزيز الوصول العادل والمستدام إلى الغذاء، وتعمل على مواجهة تحديات الجوع، والاستدامة، والسلامة، والمساواة. هدفها هو تحسين حياة 4 مليار شخص بحلول نهاية عام 2030 (مقارنة بعام 2015).لمزيد من المعلومات حول التزامات الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.Kellanova.com

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