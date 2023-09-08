تم اختيار ياسر شابسوغ، نائب الرئيس للعمليات التجارية وأحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج، وأوكلت إليهما مهمة قيادة استراتيجية كيا الإقليمية المتمحورة حول العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيينات جديدة في إطار استراتجيتها للإرتقاء وتعزيز فريقها القيادي في الشرق الأوسط، اعتباراً من سبتمبر 2023. وبموجب هذه التعيينات سيتولى السيد ياسر شابسوغ منصب نائب الرئيس للعمليات التجارية، في حين سيتولى السيد أحمد سدودي منصب نائب الرئيس للتسويق والمنتج. وتُشكل هذه التعيينات الجديدة، دلالة واضحة على توجه كيا الراسخ والتزامها بتعزيز مستويات التمّيز في الأعمال التجارية والإرتقاء بتجارب العملاء. كما تؤكد هذه التعيينات على التزام العلامة التجارية بدفع مسيرة تحول الأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي وتشجيع الإبتكار، إلى جانب ضمان تحقيق التوسع المستدام في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقاً على التقدم والتطور المستمر الذي تشهده شركة كيا، قال سوهانغ تشانغ، رئيس شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "انطلاقاً من موقعنا كمزود رائد لحلول التنقل المستدام، يندرج الإبتكار في صميم ما نقوم به. وبهدف تعزيز التغيير في جميع أنحاء المنطقة والعالم، فإننا نعتمد وسائل جديدة في أسواقنا للإستفادة الكاملة من حلول التنقل المستدام. ومن المهم لنا أن ندعم الأشخاص المناسبين وراء هذا التحول، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تتميز الوجود القيادية التي تم تعيينها حديثاً، بسجل حافل من التجارب والخبرات، والتي ستقوم بتوظيفها والاستفادة منها لدفع مسيرة نمو أعمال كيا، وتعزيز مكانة علامتها التجارية، كما إعطاء الأولوية لتفاعل وإشراك العملاء".

يتمتع ياسر شابسوغ، الذي تم تعيينه مؤخراً بمنصب نائب الرئيس للعمليات التجارية، بخبرة واسعة في قطاع السيارات، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداءه في منصبه الجديد. فلقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) في شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك في العام 2018، كذلك لعب السيد شابسوغ دوراً محورياً في دفع التميّز التشغيلي والنمو كما التغيير المؤثر عبر الأسواق.

حالياً وبعد تعيينه في منصبه الجديد، أصبح السيد شابسوغ في مكانةٍ تخوله القيام بتنسيق مبادرات المبيعات الإستراتيجية التي تتماشى مع تطلعات كيا الإقليمية والعالمية، كما يلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات الأعمال المتزايدة. كما سيقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبيعات شاملة لزيادة الإيرادات واختراق السوق، وقيادة فريق المبيعات من أجل تحقيق الأهداف، وضمان تجارب سلسة للعملاء من خلال تقديم الخدمات والصيانة بكفاءة وحرفية.

اعتماداً على خبرة واسعة في سوق السيارات في الشرق الأوسط، يتولى السيد أحمد سدودي منصب إدارة، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا. ينصب تركيزه على الإرتقاء وتعزيز قيمة العلامة التجارية لشركة كيا، وتطوير تجربة العملاء، كما تعزيز الأثر التجاري الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال منصبه الجديد، سيقوم بوضع وتنفيذ مبادرات استراتيجية للمنتجات والتسويق لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والتفاعل مع العملاء وأيضاً المساهمة بنمو الإيرادات. كما سيشرف السيد سدودي على التحليل التنافسي، تحديد مكانة المنتج، وتطوير حملات تسويقية شاملة للترويج لمجموعة سيارات كيا المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف جهوده المتضافرة مع الوكلاء إلى تعزيز تجارب العملاء وضمان تجربة موحدة للعلامة التجارية.

تماشياً مع خطط كيا الإقليمية لنمو الأعمال، ستسهم خبرة وإدارة نواب الرئيس المعينين حديثاً، في تعزيز جهود شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة السيارات، مع ضمان استمرارية الأعمال المستدامة والتجارب الإستثنائية للعملاء والشركاء على حد سواء.

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نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاماً. ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول. ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

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