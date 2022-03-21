الشركة العمانية الأولى التي تصدر إطار التمويل المستدام الخاص بها تماشياً مع رؤية عُمان 2040

مسقط: أصدرت شركة كهرباء مزون، إحدى شركات مجموعة نماء، إطار التمويل المستدام. وتأتي هذه الخطوة الإضافية في إطار مساعي الشركة المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يدعم رؤية عُمان 2040 من خلال هدفها الاستراتيجي المتمثل في تزويد المجتمعات المحلية بحلول الإنارة وتسهيل ظروف الحياة عبر توفير الكهرباء الآمنة والموثوقة والمستدامة. وبصفته الجهة الاستشارية الوحيدة المسؤولة عن تصميم هيكليات الاستدامة في شركة كهرباء مزون، قدّم بنك "ستاندرد تشارترد" الدعم اللازم للشركة في إعداد إطار التمويل المستدام الخاص بها.

بموجب هذا الإطار الشامل، سوف تتمكّن شركة كهرباء مزون من الوصول إلى السندات الخضراء، السندات الاجتماعية أو سندات الاستدامة والصكوك والقروض وأدوات الديون الأخرى من خلال سوق التمويل المستدام. وقد تمّ تصميم إطار التمويل المستدام بما يتوافق بالكامل مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال، فضلاً عن المبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة ومبادئ جمعية سوق القروض للتمويل الأخضر والاجتماعي. وقد أصدرت مجموعة التصنيف النرويجية "دي إن ڨي – جي إل"، إحدى الهيئات الرائدة عالمياً في مجال إصدار شهادات الاعتماد، تقييماً مستقلاً يؤكد توافق إطار التمويل المستدام مع هذه المبادئ.

وستدعم المشاريع التي يجري تمويلها بموجب هذا الإطار برامج الاستدامة الخاصة بشركة كهرباء مزون. وتشمل الأنشطة التي يمكن تنفيذها تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة من خلال تركيب العدادات الذكية، ودعم النمو في مجال الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية القائمة على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتوزيع الكهرباء في المناطق التي لا تتوفر فيها إمدادات الطاقة بعد.

سالم بن سعيد الكمياني، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون، علّق على هذه الخطوة قائلاً: "نحن سعداء بإصدار إطار التمويل المستدام وتقييم الجهة المستقلة الصادر عن مجموعة التصنيف النرويجية "دي إن ڨي – جي إل"، ما يجعلنا الشركة العمانية الأولى التي تحقق هذه الخطوة. ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على مهمّة شركة كهرباء مزون التي تدعم تنفيذ برامج الاستدامة في سلطنة عُمان وأهدافها الاستراتيجية المحددة ضمن رؤية عُمان 2040."

من جانبه، صرّح أحمد طفيل الرحمن، الرئيس المالي لمجموعة نماء، قائلاً: "تحقيق شركة كهرباء مزون هذه الخطوة، بصفتها الشركة الأولى في عُمان التي تُصدر إطار التمويل المستدام، هو خير دليل على التزام مجموعة نماء بأهداف الاستدامة. ويُعدّ التمويل المستدام من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مجموعة نماء وأجندتها الخاصّة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك خطتها المرتبطة بالاستدامة واستراتيجيتها للطاقة المتجددة."

وقال حسين بن غالب اليافعي، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد عُمان: "يفخر بنك ستاندرد تشارترد بدعم شركة كهرباء مزون لتصبح الشركة العمانية الأولى التي تُصدر إطار التمويل المستدام الخاص بها. ونؤكد دوماً التزام مصرفنا بدعم عملائنا في مختلف المواقع التي نتواجد فيها لتحقيق أهدافهم المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ونتطلع بدورنا إلى تحقيق الحياد المناخي عبر أنشطة التمويل الخاصة بنا بحلول العام 2050."

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