تضامناً ودعماً للمتضررين من زلزال المغرب

كازبلانكا، المغرب: أعلنت شركة كريم التي تقدم خدماتها في المملكة المفربية، عن توفير رحلات مجانية إلى ستة من بنوك للدم ومستشفيات الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها، وذلك للمساعدة وتسهيل زيادة إمدادات الدم التي تشتد الحاجة إليها بسبب العدد الكبير من الجرحى الذين وصلوا إلى المشافي نتيجة أحداث الزلازل المدمر الذي ضرب المغرب يوم الجمعة الماضية.

حيث يمكن لعملاء كريم في الرباط والدار البيضاء وطنجة، الحصول على رحلات مجانية إلى عدد من المواقع المخصصة لحملة التبرع بالدم، بما في ذلك "مركز نقل الدم" في العرفان، وشارع الزرقطوني، وشارع المسيرة، وشارع إهاج حبيب. كما ستوفر "كريم" أيضًا رحلات مجانية إلى العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك "مستشفى الشيخ زايد" و"مستشفى مولاي يوسف" و"مستشفى محمد السادس ببوسكورة".

وفي هذا السياق قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "شركة كريم": "قلوبنا وصلواتنا مع إخواننا وأخواتنا في المغرب. مع إصابة الآلاف نتيجة الزلزال، أصبح الكثير من الناس بحاجة إلى التبرع بالدم. نحن حريصون على المساعدة. وستوفر كريم رحلات مجانية إلى مراكز التبرع بالدم خلال الأسبوع المقبل لتسهيل عملية التبرع لعملائنا ومساعدة المنكوبين".

وتجدر الإشارة أنه وللحصول على رحلة مجانية من شركة "كريم" إلى بنك الدم أو المستشفى، يمكن للعملاء تحميل أو فتح تطبيق Careem عبر App Store أو Google Play، وإضافة رمز القسيمة DONNER إلى رحلتهم إلى المواقع المذكورة أعلاه.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: https://protect-eu.mimecast.com/s/iRIOCmY06cWPwG4piGKu-H?domain=careem.com

للاستفسارات الإعلامية الخاصة بـمجموعة بخدمة كريم يرجى التواصل مع:

غنوة الأحمد من خلال البريد الإلكتروني وأرقام التواصل أدناه:

Ghinwa.Alahmad@hkstrategies.com