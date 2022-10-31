الشركة الرائدة تعين فيليب جيلارد مديراً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كاليسون آر تي كيه إل، شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم، اليوم عن فريق الإدارة العليا الجديد الذي سيقود مسيرتها الحافلة بالنمو في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويرأس الفريق فيليب جيلارد، المهندس المعماري الحائز على جوائز والذي ذاع صيته منذ انضمامه إلى شركة جينسلر، حيث شغل على مدى عقدين مناصب قيادية عليا قبل أن يؤسس استوديو جيلارد ديزاين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جوسيا بارون، المديرة وقائدة العمليات في شركة كاليسون آر تي كيه إل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يثري انضمام جيلارد، بما يحمله من خبرة عالمية في مجال التصميم ومعرفة بالقيم المحلية، خبرات كاليسون آر تي كيه إل، حيث عمل لدى مجموعة بارزة من العلامات المرموقة، بما فيها دبي القابضة والدار وإعمار ومؤسسة قطر وهيئة العين للسياحة ومجموعة الشايع ودويتشه بنك وتاغ وأستون مارتن وماكلارين فورمولا 1 وآبل وسيمنز، ما يعكس سيرته المهنية الحافلة التي تحظى بتقدير كبير وتتوافق مع معايير تصميماتنا القائمة على الأداء".

وأضافت بارون: "يستفيد جيلارد، بالتعاون مع ستيفن موراي وعبادة عدرا، المديرين الجديدين في مكتب دبي، من نموذج التشغيل الذي تتميز به الشركة ومهارات وعزيمة فريقنا المحلي المتخصص لتعزيز مكانة كاليسون آر تي كيه إل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وقيادة توسعنا المستمر في عُمان وقطر والكويت".

وتؤكد هذه التعيينات على التزام الشركة طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، حيث تأسست في تسعينيات القرن الماضي، ولعبت دوراً رئيسياً في تصميم وتنفيذ مجموعة بارزة من المشاريع الحائزة على الجوائز، بما في ذلك دبي هيلز استيت ودبي هيلز مول وواجهة الرياض و360 مول وجراند حياة الكويت وسنترال بارك في سيتي ووك وسعديات غروف.

ومن جانبه، قال فيليب جيلارد، المدير في شركة كاليسون آر تي كيه إل: "يسعدني الانضمام إلى شركة كاليسون آر تي كيه إل، لا سيما أنها تتميز بالالتزام بالجودة والتأثير الإيجابي على موظفيها والبيئة، من خلال منهجيتها الرائدة في التصميم".

وأضاف: "تلعب الشركة دوراً رائداً في الشرق الأوسط، حيث تسعى للارتقاء بمعايير المشاريع واسعة النطاق ومتعددة الاستخدامات من خلال فريقها متعدد التخصصات، والذي يتميز بفهم عميق حول أصول قطاعات التجزئة والسكن والضيافة، وكيفية تسيير الأعمال المتعلقة بكل منها وتحقيق النجاح في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الإجمالية لهذه الأصول من خلال التخطيط الشامل والتصميم الذكي على مستوى كامل المدينة". وتابع قائلاً: "لدينا فرصة لبناء مستقبل أكثر إنصافاً وإلهاماً ويلتزم بالتأثير الإيجابي على المناخ، وأتطلع إلى تعزيز جهود الشركة لتحقيق هذا الطموح".

ويظهر التقدم الذي تحرزه الشركة جلياً في العديد من مشاريعها، بما في ذلك الرياض أفينيو، أحد أكبر مشاريع متاجر التجزئة متعددة الاستخدامات في العالم والذي بدأت أعمال التشييد فيه هذا العام؛ والخُبر أفينيو، المشروع الذي سيعيد رسم ملامح تجارب التجزئة ويعززها، إضافة إلى مخططات رئيسية تُعدها الشركة لعدد من المشاريع في السعودية، بما فيها ثلاثة مراكز حضرية جديدة تخطط لها مجموعة قلب المدينة السعودية في تبوك والباحة وجازان، إلى جانب عدد من مشاريع التطوير السكنية في مدن مجاورة.

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