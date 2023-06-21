أنجز التحالف الذي يضمّ شركة "فيوليا" وشركة "القابضة ADQ" وشركة "فيجن انفست" ترتيبات التمويل مع "أدنوك للتكرير" للاستحواذ على أكبر محطتَين لمعالجة النفايات الخطرة في الشرق الأوسط

شركة "فيوليا" وشركاؤها في التحالف باشروا بتشغيل محطّتَي معالجة النفايات الخطرة في منطقة الرويس الصناعية، بسعة سنوية إجمالية تقارب الـ70 ألف طن

أبوظبي – قام التحالف الذي يضمّ شركة "فيوليا" وشركة "القابضة ADQ" للاستثمار ومقرّها في أبوظبي وشركة "فيجن انفست" باستيفاء كافة الشروط وتحصيل كل الموافقات الرسمية من الهيئات التنظيمية المعنية، كما أنجز ترتيبات التمويل، للاستحواذ على محطّتَين لمعالجة النفايات الصناعية تابعتَين لمشروع "أدنوك للتكرير" في منطقة الرويس الصناعية. أبرم الأطراف الاتفاقية الاستراتيجية لهذه الصفقة في نوفمبر 2022، واستلم التحالف اليوم إدارة تشغيل المحطّتَين لمعالجة النفايات الصناعية من "أدنوك للتكرير".

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم شركة "فيوليا"، بالشراكة مع "القابضة ADQ " و"فيجن انفست"، بمعالجة النفايات الصناعية الخطرة في أكبر مجمّع صناعي على صعيد أبوظبي في الرويس، الذي يشمل أكبر مصفاة لتكرير النفط في الشرق الأوسط، وتبلغ سعته السنوية 70 ألف طن تقريبًا.

تمّ تمويل الاستحواذ على المحطّتين من خلال مزيج من الأسهم والديون طويلة الأمد دون حقّ الرجوع، بعد وضع أدوات تحوّط تحسبًّا لطوارئ معدلات الفائدة عند إنجاز المشروع في شهر نوفمبر الفائت. أشرفت شركة "ناتيكسيس" والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) على تنسيق القرض والتسهيلات وهيكلة الصفقة، فيما تولّى بنك "جي بي مورغان" وشركة "ناتيكسيس" ترتيب التحوّط الطارئ وتقديم أدوات التحوّط.

ستتولّى شركة "فيوليا"، الرائدة في مجال حلول إدارة النفايات الخطرة في الشرق الأوسط، إدارة النفايات في الرويس، مستفيدةً من خبرتها الواسعة على طول سلسلة معالجة النفايات الخطرة. ستبلغ حصة "فيوليا" من الشركة التشغيلية 50,1 في المئة، إلى جانب شركة "فيجن انفست" (24,95 في المئة) و"القابضة ADQ" (24,95 في المئة).

ستُركّز الحلول من تطوير شركة "فيوليا" تحديدًا على تعزيز استعادة الموارد (المياه والنفط) من النفايات الخطرة لإعادة استخدامها في محطّات صناعية مجاورة، الأمر الذي سيُساهم في تحقيق الاقتصاد الدائري وإنتاج الطاقة المتجدّدة محليًا. كما سيقوم تحالف الشركات بتوسيع مجمّع الطاقة الشمسية الحالي بشكل ملحوظ بهدف إنتاج سعة أكبر من الطاقة الصديقة للبيئة على الصعيد المحلي.

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نبذة عن "أدنوك للتكرير"

"أدنوك للتكرير" عبارة عن مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" (65 في المئة) و"إني" (الوكالة الوطنية للمحروقات) (20 في المئة) ومجموعة "أو إم في" (15 في المئة). تُشغّل "أدنوك للتكرير" رابع أكبر مصفاة في موقع واحد في الرويس، حيث يبلغ معدّل الإنتاج اليومي أكثر من 922 ألف برميل من النفط الخام والمكثّفات.

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نبذة عن "القابضة ADQ"

تأسّست شركة "القابضة ADQ" للاستثمار عام 2018 وتنضوي تحت رايتها محفظة واسعة من الشركات المهمة. تتوزّع مشاريعها الاستثمارية على أهمّ القطاعات في اقتصاد الإمارات المتنوّع، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وبصفتها أحد الشركاء الاستراتيجيّين لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة ADQ" بالمساهمة في تسريع نمو الإمارة ليُصبح اقتصادها قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

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نبذة عن شركة "فيجن انفست"

شركة "فيجن انفست" السعودية القابضة رائدة في مجال التطوير والاستثمار، وتُشكّل مثالًا يُحتذى به للشراكة بين القطاعيَن العام والخاص في المملكة ودول الخليج والعالم. أبرمت "فيجن انفست" منذ عام 2002 شراكات استراتيجية مع أهمّ الشركاء على صعيد محلي وإقليمي وعالمي، كما أرست نموذجًا رائدًا للاستثمار يتجلّى في محفظة عالمية المستوى من الاستثمارات في قطاعات الطاقة وتحلية المياه، والغازات الصناعية، ونقل النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، وتبريد المناطق، ومعالجة المياه المستعملة والمرافق الاجتماعية.

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نبذة عن "فيوليا"

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 220,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2021، قامت فيوليا بتزويد 79 مليون شخص بمياه الشرب و61 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 48 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 48 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. وقد حققت مجموعة فيوليا (باريس يورونكست: في آي إي) عوائد إجمالية بلغت 28.508 مليار يورو خلال عام 2021. www.veolia.com