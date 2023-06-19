في مصر، حيث تشح المياه، تبحث الشركات الصناعية الكبرى عن وسائل تمكنها من خفض استهلاك المياه. وقد عهدت شركة حديد عز – وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الحديد الصلب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – إلى شركة فيوليا لتكنولوجيا المياه بتقديم حلول توريد المياه المنقولة التي تسمح بتوريد مياه التبريد، للتحول من الاعتماد على مياه نهر النيل إلى مياه البحر المحلاة، مما يوفر مصادر المياه العذبة الثمينة، مع مساعدة حديد عز على الحفاظ على استمرار العمل.

وتقع مصانع حديد عز لحديد التسليح ومسطحات الصلب في منطقة العين السخنة، وهي منطقة صناعية تقع على مقربة من مدينة السويس بمصر، وكانت تستخدم في توريد المياه العذبة من نهر النيل، قبل التحول الأخير إلى المياه المحلاة – وهي مياه تحتوي على مستويات عالية نسبيا من الكلوريد، ويمكن أن تؤثر على عملية التبريد بأكملها. وقد عملت شركة فيوليا على توزيع سبع وحدات متحركة لمعالجة المياه بالتناضح العكسي للمياه المالحة من أجل المزيد من المعالجة للمياه المحلاة، وذلك على مرحلتين لضمان الاستجابة السريعة: فعلا شهرين اثنين فقط، وفرت فيوليا 8,000 متر مكعب يوميا، حيث تضاعفت هذه القدرة خلال المرحلة الثانية في إبريل 2023، لتصل إلى 16,000 متر مكعب يوميا.

وبفضل وحدات معالجة المياه المنقولة التي قدمتها شركة فيوليا، تمكنت شركة حديد عز من توفير 100% من كمية المياه التي تحتاج إليها، بنسبة كلورايد، وإجمالي نسبة مواد صلبة ذائبة أقل، مما سمح لها بحفظ تدفق المياه في نظام التبريد. ومن خلال العمل على ذلك، تمكنت شركة حديد عز من خفض استهلاك المياه والمواد الكيميائية بنسبة تبلغ نحو 75%.

وقد أشار السيد محمد بكري؛ مدير المرافق الأول بشركة حديد عز، بقوله: "إن التبريد هو عملية الإستهلاك الأساسية في مصانع تصنيع الصلب. وقد تمكنت شركة فيوليا من توفير استجابة في حالات الطوارئ، حيث بدأ تأسيس المرحلة الأولى وبدأ العمل خلال شهرين اثنين فقط. وقد سمح لنا ذلك بخفض استخدام المياه العذبة مع الحفاظ على إنتاج الصلب في مصانعنا، والوصول إلى جودة المياه اللازمة."

كما أشار السيد لوران هانك – مدير منتجات وخدمات التقنية لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة فيوليا لتكنولوجيا المياه – بقوله: "في الأماكن التي تكون عرضة لشح المياه من العالم، فإن خفض آثار المياه بما يؤدي إلى تحسين عمليات التبريد وزيادة إعادة استخدام المياه، يعتبر أحد عوامل تغيير اللعبة في الصناعات المختلفة. ويسرّ شركة فيوليا لتكنولوجيا المياه التعاون مع شركة حديد عز، وتقديم الدعم لها في مسار التحول البيئي. وقد تمكن فريق العمل لدينا من الإسراع في عرض بديل للتحدي البيئي الذي واجه شركة حديد عز، من خلال توفير مصدر مياه آمن يمكن الاعتماد عليه لتلبية الحاجات العاجلة لشركة حديد عز."

ومن خلال الأسطول الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، فإن خدمات المياه المنقولة من شركة فيوليا تسمح للشركات بالاستفادة من مصدر مياه معالجة آمن يمكن الاعتماد عليه، على مدار الساعة، في كل أيام السنة، حتى تتمكن هذه الشركات من تلبية حاجات عملياتها الأساسية.

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حول حديد عز

تعد شركة حديد عز أحد أسرع منتجي الصلب نموا وأكثرهم مواكبة للتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة المتاحة في العالم. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة حديد عز ذات الأغراض المتعددة لصناعة الصلب، في مصر، ما يقرب من نحو 7 مليون طن سنوياً، من منتجات أطوال ومسطحات الصلب.

كما تصل منتجاتنا من حديد التسليح، ولفائف أسلاك الصلب، ومسطحات الصلب والشبك الحديدي الجاهز، إلى عملائنا في جميع أنحاء العالم، لاستخدامها في العديد من الأغراض بقطاعات التشييد والبناء والصناعات الهندسية والنقل.

كما أن حرصنا على الاستثمار في أحدث التكنولوجيات وتطوير مهارات العاملين بمصانعنا، واقتران ذلك بالتزام راسخ تجاه التطوير المستمر وتوفير خدمة عملاء لا مثيل لها، جعل من اسم حديد عز مرادفاً للجودة والثقة والخدمة فائقة التميز.

حول مجموعة فيوليا

تهدف مجموعة فيوليا إلى تحقيق التميز في مجال التحول البيئي. وتعمل مجموعة فيوليا في خمس قارات، حيث يعمل بها ما يقرب من 220,000 موظف في جميع أنحاء العالم، كما تصمم المجموعة وتقدم حلولا مبتكرة تتميز بتحقيق الفائدة والمرونة اللازمة من أجل إدارة موارد المياه والمخلفات والطاقة التي تسهم في التحول الجذري للوضع الراهن. ومن خلال أنشطة العمل الثلاثة المتكاملة التي تعمل فيها مجموعة فيوليا، تساعد مجموعة فيوليا على تطوير وسائل الوصول إلى الموارد، وحفظ الموارد المتاحة، وإعادة تجديدها مرة أخرى. وفي عام 2022، زودت مجموعة فيوليا نحو 111 مليونا من السكان بمياه الشرب، ونحو 97 مليونا من السكان بخدمة مرافق الصرف الصحي، حيث أنتجت نحو 44 مليون تيراوات ساعة، واستردت نحو 61 مليون طن من المخلفات. وقد حققت مجموعة فيوليا (باريس يورونكست: في آي إي) عوائد إجمالية بلغت 42.885 مليار يورو خلال عام 2022. .www.veolia.com