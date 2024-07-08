أعلنت شركة فيريتاس تكنولوجيز، الرائدة في مجال إدارة البيانات الآمنة متعددة السحابة، عن إدراج قائمة مدفوعة من حلول ألتا لحماية البيانات على متجر الخدمات السحابية من غوغل، والتي تهدف إلى توسيع نطاق التدابير الأمنية المعززة، وحلول النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها لعدد أكبر من المستخدمين؛ وذلك بفضل خاصية التشغيل الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير حماية كاملة للبيانات عبر أي بيئة سحابية وبأي حجم كان.

فيريتاس ألتا™ لحماية البيانات

في ظل تزايد التهديدات السيبرانية المتطورة في وقتنا الحاضر، باتت حاجة المؤسسات إلى برامج الأمان أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث يستغل مجرمو الإنترنت الآن أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتيرة هجماتهم وسرعتها وحجمها، وهذا يعني أن الجرائم الإلكترونية لا تتزايد كمّاً فقط، بل تتطور وتصبح أكثر تعقيداً أيضًا.

يمكننا تبديد هذه المخاوف من خلال توسيع نطاق الأداء وحماية البيانات عبر جميع التطبيقات والبيئات مع الاستفادة من الذكاء السحابي لتعزيز الأمن السيبراني وخفض التكاليف؛ ومع توفر برنامج فيريتاس (ألتا تي أم لحماية البيانات) على متجر الخدمات السحابية من غوغل، يمكن للمؤسسات الآن تبسيط وأتمتة عملية حماية البيانات وتخزينها واستعادتها مع تقليل تكاليف الحوسبة السحابية بشكل ملموس.

في هذا السياق، قال السيّد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى فيريتاس تكنولوجيز:" يتزايد إقبال العملاء في الشرق الأوسط بشكل كبير على حلولنا لإنشاء بيئات سحابية جديدة ومرنة، ونظرًا لتعقيد هذه العملية، فالخبرة في مجال المنصات والأدوات السحابية لابد منها، ولكن تعاوننا الموسع مع منصة غوغل السحابية سيمكّن عملائنا من تنظيم أعمالهم السحابية بسهولة، والاستفادة من خدمات قابلة للتطوير وموثوقة واقتصادية من خلال منصة ألتا فيريتاس على منصة غوغل السحابية.

من جانبه، قال السيد خوان ليون، المدير العام لمجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق: " نفخر في شركة المناعي لحلول تكنولوجيا المعلومات بكوننا شريكًا بلاتينيًا معتمدًا من فيريتاس على مدى أكثر من عقد من الزمن، التزمنا خلال هذه الفترة بتقديم حلول حماية البيانات والمرونة الإلكترونية المُجرّبة للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، والتي تمتاز بالتميز والابتكار الأمر الذي جعلنا مستشارا ومورّداً موثوقا به من قبل العديد من المؤسسات التي تبحث عن حلول ناجعة وموثوقة لإدارة البيانات."

وتابع ليون قائلا: "باعتبارنا شريكًا معتمدًا لشركة غوغل، تتمتع شركتنا بمكانة فريدة تسمح لها بالاستفادة القصوى من الطلب المتزايد على منصة غوغل للخدمات السحابية في قطر، ويسعدنا أن نقدم حلاً لا غنى عنه يضمن حماية أكبر للمحتوى السحابي من خلال إصدار حلول فيريتاس ألتا لحماية البيانات على منصة غوغل للخدمات السحابية، التي من شأنها تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات شاملة وقابلة للتطوير وآمنة للغاية."

يمتد التعاون بين فيريتاس تكنولوجيز وغوغل للخدمات السحابية على مدى سنوات، مما يسمح للعملاء بتحقيق أهداف أكثر دقة فيما يتعلق بالنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، والحماية من برامج الفدية، والأرشفة، وترحيل البيانات ومرونة التطبيقات، إذ تم تصميم هذه الحلول لمواجهة كافة هذه التحديات المتمثلة في انتشار البيانات وتهديدات الأمن السيبراني ومتطلبات الامتثال، مما يوفر نهجًا شاملاً لإدارة البيانات وحمايتها.

وأكد السيد داي فو، المدير الإداري للمتجر وبرنامج الموردين المستقلين لبرامج الحاسوب والتسويق على منصة غوغل السحابية على أهمية التعاون بين فيريتاس وغوغل للخدمات السحابية في مجال حماية البيانات، حيث قال: "إن إتاحة حلول فيريتاس (ألتا لحماية البيانات) على منصة غوغل السحابية سيساعد العملاء على نشر وإدارة وتطوير حلول حماية البيانات من أجل المرونة السبرانية على البنية التحتية العالمية الموثوقة لـمنصة غوغل السحابية، كما يمكن لفيريتاس الآن توسيع قاعدة العملاء ودعمهم بشكل آمن في رحلة التحول الرقمي."

يتيح دمج حل فيريتاس ألتا لحماية البيانات في متجر غوغل للخدمات السحابية، للعملاء الاستفادة من العديد من المزايا، بما في ذلك:

تطوير رؤية البيانات وحوكمتها: توفر شركة فيريتاس أدوات لضمان الاطلاع الشامل على البيانات، سواء في مقر الشركة أو على المنصة السحابية مما يتيح إدارة أفضل للمعلومات وإنفاذ السياسات.

أتمتة توفر البيانات: تساعد الأتمتة القائمة على المنهجية في إنشاء لقطات (سنابشوتس) وحماية البيانات المرفوعة على منصة غوغل السحابية، وبالتالي تقليل الاختناقات المحتملة وتعزيز إمكانية إتاحة البيانات بشكل دائم.

حماية مُحْكَمة للبيانات: تقدم شركة فيريتاس طرق متعددة المستويات لحماية البيانات، تشمل الكشف عن الحالات الغريبة ومسح البرامج الضارة وحلول التعافي من الكوارث والاختراقات، والتي تعد ضرورية للحفاظ على المرونة السيبرانية في البيئات السحابية المتعددة.

تقليل التكلفة : من خلال تحسين أساليب التخزين والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تساعد هذه الشراكة - من خلال عملية تدبير بسيطة- على تحديد مكامن الهدر والقيمة، وبالتالي تقليل تكاليف التخزين الإجمالية والبصمة الكربونية.

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