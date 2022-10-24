تمكين العملاء من تسريع عملية انتقالهم إلى السحابة دون التضحية بالتحكم في حماية البيانات أو مرونة التطبيقات أو الامتثال للبيانات

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - في خطوة جديدة لتطوير استراتيجيتها في مجال إدارة البيانات الذاتية، أعلنت شركة فيريتاس تكنولوجيز ، الشركة الرائدة في مجال إدارة البيانات متعددة السحابة ، اليوم عن إطلاق "فيريتاس ألتا " “Veritas Alta”، منصة إدارة البيانات السحابية التي تساعد المؤسسات على نقل أعباء العمل ذات المهام الحرجة إلى السحابة، حيث تسخر "ألتا" مزايا السحابة لتقليل التكاليف وتعزيز المرونة لمكافحة برمجيات الفدية وضمان الحماية، التوافر والامتثال للبيانات. كما قامت شركة فيريتاس أيضًا بإطلاق "فيريتاس ألتا فيو" " Veritas Alta View" ، وهي وحدة تحكم إدارية قائمة على السحابة توفر عرضًا موحدًا وتحكمًا في جميع أصول البيانات - عبر الحافة ومركز البيانات والسحابة - من خلال واجهة تعامل رسومية موحدة.

لقد أدى ظهور السحابة المتعددة إلى استحداث بنية تحتية تحويلية ومنصة لتطوير تطبيقات المؤسسات. ومع ذلك ، يمتلك العملاء الأمان والحماية والامتثال وتوافر بياناتهم داخل السحابة كجزء من نموذج المسؤولية المشتركة مع مزود الخدمة السحابية (CSP).توفر الأدوات التي يقدمها مزودو الخدمات السحابية (CSPs) الوظائف الأساسية ، ولكن التطبيقات ذات المهام الحرجة تتطلب إمكانات على مستوى المؤسسات، وإدارة محسّنة للتكاليف، وإمكانية رؤية ونقل البيانات عبر السحابة.

في هذا الصدد، قال غريغ هيوز، الرئيس التنفيذي لشركة 'فيريتاس: " يرتكز نهجنا في التعامل مع السحابة المتعددة على أكثر من 30 عاما من الابتكار في مجال إدارة البيانات على مستوى المؤسسات لتلبية الاحتياجات الفريدة للسحابة. وتعمل "فيريتاس ألتا" “Veritas Alta”على تعزيز مهمتنا المتمثلة في تمكين العملاء من امتلاك بياناتهم والتحكم فيها بغض النظر عن مكان تواجدها - داخل المؤسسة أو في السحابة - مع تقليل التعقيد التشغيلي والتكاليف المرتبطة بإدارة البيئات السحابية المتعددة. "

فيريتاس ألتا “Veritas Alta”: التحكم المطلق في السحابة

توفر "فيرتاس ألتا"“Veritas Alta” منصة موحدة لإدارة البيانات السحابية والتي تمنح أوسع مجموعة من خدمات البيانات على مستوى المؤسسات في قطاع حلول إدارة البيانات وتجمع بين محفظة فيريتاس السحابية بأكملها.

تركز "فيريتاس ألتا" “Veritas Alta” على ثلاثة مجالات رئيسية:

● حماية البيانات من برمجيات الفدية بمرونة لا مثيل لها: ترتكز "فيريتاس ألتا" “Veritas Alta” لحماية واسترجاع البيانات على تكنولوجيا Cloud Scale Technology ، وهي بنية سحابية أصلية من فيريتاس ، وتوفر للعملاء مجموعة من النماذج الاستهلاكية، بما في ذلك خدمة "as-a-Service". وتجمع بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي والبنية المرنة لتوفير حماية البيانات السحابية الأكثر أمانًا واستقلالية وفعالية من حيث التكلفة. مع "ألتا فيو" “Alta View”، يمكن للعملاء حماية بياناتهم والتحكم فيها عبر أي بيئة ، داخل أو خارج المؤسسة ، من خلال واجهة تعامل رسومية موحدة.

● مرونة التطبيق توفر ما يصل إلى 99.999% من التوافر: توفر مرونة تطبيق "فيريتاس ألتا"“Veritas Alta” توفرًا على مستوى المؤسسات إلى السحابة، وتمكن من قابلية نقل التطبيقات عبر السحابات، وتحسن من استهلاك التخزين بتكلفة أقل بنسبة تصل إلى 50٪ وأداء أكبر بنسبة 200٪ مقارنة بالحلول المماثلة.

• الامتثال للبيانات لإلقاء الضوء على مخاطر المعلومات ومعالجتها: يمكّن التوافق مع بيانات "فيريتاس ألتا" as-a-Serviceالمؤسسات من التقاط البيانات من جميع منصات الاتصال وأتمتة تصنيف المحتوى، مما يقلل من التعقيد التشغيلي ويسمح للعملاء بالتقاط كل شيء وأرشفته في أي مكان واكتشاف ما يهم .

فيريتاس ألتا فيو “Veritas Alta View” : التحكم في البيانات في أي مكان

توفر "فيريتاس ألتا فيو" “Veritas Alta View”وحدة تحكم إدارية قائمة على السحابة تسمح للعملاء بإدارة ممتلكات حماية البيانات بالكامل ، في مكان العمل وفي السحابة ، من خلال واجهة تعامل رسومية موحدة. وبدلاً من الإشراف على حلول متعددة لأعباء العمل المتباينة داخل المؤسسة والسحابة، يمكن للعملاء الاستفادة من وحدة تحكم واحدة لإدارة البيانات في أي موقع عبر مجالات متعددة.

تدمج "فيريتاس ألتا فيو" “Veritas Alta View”محرك تحليلات فيريتاس لتزويد العملاء بتقارير كاملة ورؤى قابلة للتنفيذ ورؤية كاملة لوضع الأمن السيبراني الخاص بهم عبر مجموعة بياناتهم كلها. فهي تسخر الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدفع إجراءات إدارة البيانات المستقلة، مما يحرر فريق تكنولوجيا المعلومات من التركيز على الأنشطة التحويلية. مع محرك تحليلات فيريتاس، خفض العملاء تكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات بنسبة 90٪ ، وحققوا انخفاضا بنسبة 28٪ في موارد تكنولوجيا المعلومات المستهلكة في السحابة.

من جانبه، قال كريستوف برتراند، مدير الممارسات في شركة "إنتربرايز ستراتيجي جروب": "غالبا ما تكون المؤسسات مرتبكة بشأن اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بحماية بياناتها عندما تنقل بياناتها و / أو تطبيقاتها إلى السحابة، وقد تعتقد أن مسؤوليتها عن ضمان حماية هذه الأصول الرقمية يتم تخفيفها بطريقة أو بأخرى أو أنها مجرد مسؤولية المزود. الواقع مختلف كثيرا: البيانات هي في الواقع دائما مسؤولية الشركة. في بيئة متعددة السحابة، والتي أصبحت القاعدة، يمكن أن يتفاقم موضوع انقطاع حماية البيانات هذا بسهولة، خاصة عندما تستخدم المؤسسات العديد من آليات حماية البيانات وإدارة البيانات المختلفة المنسقة بشكل سيئ. هناك حاجة ماسة للحد من عدد الحلول المستقلة والمثبتة، وهو التحدي الذي تواجهه شركة فيريتاس من خلال منصة الإدارة الموحدة "ألتا" الخاصة بها ".

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